『国宝』コンビ・吉沢亮＆横浜流星、新CMでも共演「ずっと会っているよう」
俳優の横浜流星（29）が7日、都内で行われた富士フイルム「instax“チェキ”新製品発表会」に登場した。ともに新CMに出演し、『国宝』でも共演した吉沢亮から横浜へVTRでメッセージが届いた。
【動画】 横浜流星、『国宝』コンビの吉沢亮とCM共演で“ずっと会ってるよう”
発表会では、instax“チェキ”のハイブリッドインスタントカメラ「Evoシリーズ」の新モデルとして「instax（インスタックス） mini（ミニ）Evo（エヴォ）Cinema（シネマ）」（30日発売）などの新商品を発表。横浜は、吉沢亮、広瀬すずとともに同商品の新CM「お正月を写そう♪2026“チェキ”続・運命のもちつき」篇に出演している。
発表会中には、吉沢からVTRでメッセージが届いた。昨年大ヒットした映画『国宝』でも共演している横浜には「去年、『国宝』という映画でご一緒させていただいて、流星とは本当に長い期間、歌舞伎のけいこも一緒にいました」と振り返る。
「本当にストイックな俳優さんで。隣でずっとそのストイックな姿を見ていたので、僕も非常に刺激を受け、つらい歌舞伎のけいこ期間を、彼のおかげで乗り越えることができました」と感謝も伝えた。メッセージを聞いた横浜も「（吉沢とは）ずっと会っているような気がする」とほほ笑んでいた。
この日は広瀬すず（27）も登場した。
