「AKB48」の倉野尾成美（25）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。元同グループメンバーでタレントの高橋みなみ（34）との2ショットを公開した。

現在グループ総監督を務める倉野尾は「最後の2ショットは…我らが総団長、たかみなさん」「武道館期間はセトリ作りから近くで見させていただいていろんな考えを持って、組み立てて、全てをまとめてくださって…その変わらない圧倒的なリーダーシップとAKBへの愛が溢れてる姿に惚れ惚れしました」と、かつて総監督を務めていた高橋との2ショットを公開。

続けて「集団をまとめるってものすごく大変なのにいつも全力でAKBを楽しんでいて誰もがついていきたくなる、流石の初代」「コンサートの曲中の煽りも私たちへ掛けてくださる言葉も。全てに安心感があって『AKBの核』すぎました」とコメントした。

さらに、「何度も頼らせていただいたし私が相談する前に先読みして助言していただいたこともあって。きっと『総監督』という立ち位置を知っているからこそ、一つ一つを丁寧に教えてくださってバトンを繋いでくださったんだなと思うしその熱い思いを感じて全てを吸収する気持ちで学ばせていただきました」と高橋との関わりの中で感じたことも明かした。

最後に「たかみなさんとこんな形で一緒に活動できる日があるなんて…！私にとってかなり大きな出来事となりました。感謝でいっぱいです。本当にありがとうございました！！一生AKB総団長でいてください」と高橋への感謝の気持ちをつづった。

これに対し、フォロワーからは「たかみながいる安心感は、とてつもなく大きい」「たかみなさんとの絆を感じる写真ですね」「初代総監督も、4代目総監督も、かっこよくて可愛くて大好きです」「たかみなずっと推しメンです」「2人のツーショットが見れるなんて本当に幸せだ」などのコメントが寄せられていた。