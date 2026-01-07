ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮの辻本達規（３４）と元ＳＫＥ４８の松井珠理奈（２８）が７日、都内で結婚会見を行った。

辻本は先日のライブでかかとを負傷したため松葉づえで登場。「多くの方に集まってくださって感動しています。今回、松井珠理奈さんと結婚させていただくことになりました。自分も彼女も芸能の皆さんに育てていただいた。自分たちの口から伝えるのが最善だと思った」と語った。

松井は薄ピンクの衣装で辻本とツーショットで登場。名古屋を拠点に活動したアイドル同士で、近年では珍しい結婚会見を選んだ。

辻本は、松井と会う前の印象についてメディアを通してのイメージしかなく「わがままな子なのかなと思った」と言うが、実際に会ったらそうではなかったと明かした。

◆松井珠理奈（まつい・じゅりな）１９９７年３月８日生まれ。愛知県出身。０８年にＳＫＥ４８の１期生として加入。０９年６月にＡＫＢ４８の１２枚目シングル「涙サプライズ！」に選抜入りし、前田敦子とダブルセンターを務めた。１８年の「ＡＫＢ４８ ５３枚目シングル 世界選抜総選挙」で１位。２１年に卒業。現在は地元・春日井市の広報大使を務める。

◆辻本達規（つじもと・たつのり）１９９１年５月１７日生まれ。岐阜県出身。１０年に「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」としてデビュー。メンバーカラーは赤。岐阜県羽島市広報大使やフィットイージー公式アンバサダーを務める。中京テレビ「あさドレ♪」や東海テレビ「スイッチ！」に出演。趣味はドラゴンズ、キャンプ、サウナ、釣り、登山など。