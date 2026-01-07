セガ ラッキーくじオンライン「ディズニーキャラクター／クール！コレクション2026」本日より販売開始「ミッキーマウス」「グーフィー」「マックス」がオリジナル衣装イラストで登場
セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン「ディズニーキャラクター／クール！コレクション2026」の販売を1月7日11時より開始した。価格は1回800円。初回購入時のみ送料660円がかかる。
本商品は、「ミッキーマウス」、「グーフィー」、「マックス」のオリジナル衣装のイラストが特長のオンラインくじ。キャラクターたちが魅せる、クールな表情が楽しめる。
賞品には、リングやブレスレットなどの実用的なアイテムから、マルチクロスやアクリルスタンドといった飾って楽めるアイテムなどがラインナップしている。なお、クレジット決済のほか、キャリア決済やPayPay、Amazon Pay、楽天ペイなど多様な決済方法が用意されている。
A賞：マルチクロス
B賞：リング
C賞：ブレスレット
D賞：アクリルスタンド
E賞：缶バッジ
F賞：ステッカーセット
(C) Disney