高橋みなみ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/07】元AKB48でタレントの高橋みなみが1月6日、自身のInstagramを更新。髪の毛をバッサリカットしボブヘアになった姿を披露し、話題となっている。

【写真】34歳元AKB神7「さらに可愛くなった」バッサリカットの新ヘア

◆高橋みなみ、バッサリカットの新ヘア披露


高橋は「AKB48 20周年は絶対ポニーテール！！と意気込んで伸ばし続けた髪の毛 やっと切れましたー！久しぶりの長さ スッキリ」とつづり、AKB48の20周年記念コンサートのために伸ばしていた髪の毛をバッサリと切ったことを報告。「ギリ結べるナイスな長さ」のボブスタイルを披露した。

◆高橋みなみの投稿に反響


この投稿には「ボブヘアめっちゃ似合う」「さらに可愛くなった」「20周年お疲れさまでした」「雰囲気変わる」「ポニテもいいけど短いのも最高」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】