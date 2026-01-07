高橋みなみ「やっと切れました」バッサリカットで変身「雰囲気変わる」「さらに可愛くなった」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/07】元AKB48でタレントの高橋みなみが1月6日、自身のInstagramを更新。髪の毛をバッサリカットしボブヘアになった姿を披露し、話題となっている。
【写真】34歳元AKB神7「さらに可愛くなった」バッサリカットの新ヘア
高橋は「AKB48 20周年は絶対ポニーテール！！と意気込んで伸ばし続けた髪の毛 やっと切れましたー！久しぶりの長さ スッキリ」とつづり、AKB48の20周年記念コンサートのために伸ばしていた髪の毛をバッサリと切ったことを報告。「ギリ結べるナイスな長さ」のボブスタイルを披露した。
この投稿には「ボブヘアめっちゃ似合う」「さらに可愛くなった」「20周年お疲れさまでした」「雰囲気変わる」「ポニテもいいけど短いのも最高」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆高橋みなみ、バッサリカットの新ヘア披露
◆高橋みなみの投稿に反響
