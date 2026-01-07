ゆりにゃ、5回目の鼻整形報告 ビフォーアフター公開「理想の鼻になれて大満足」
【モデルプレス＝2026/01/07】TikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃが、1月7日までに自身のInstagramを更新。5回目の鼻整形のビフォーアフターを公開した。
ゆりにゃは「やばいww鼻整形これで5回目だけど過去一好き」と韓国で5回目の鼻整形の手術を受けたことを報告し、動画を投稿。「ドール顔になる為に鼻をアップデートした」と術前と術後の横顔の比較画像や、手術中の様子、術後3ヶ月の姿などを公開し「理想の鼻になれて大満足」とコメントした。
この投稿に、ファンからは「可愛いが更新されてる」「綺麗になる努力尊敬する」「輝いててオーラすごい」「すごく似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
