【森永乳業×サンリオ】「MOW(モウ)」がサンリオキャラクターと初コラボ / シナモロールとマイメロディがパッケージに登場

森永乳業は1月12日(月)より、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」「マイメロディ」とコラボレーションしたカップアイス「MOW(モウ)リッチチョコ&ミルク」「MOW(モウ)練乳いちご」を、全国で数量限定発売する。サンリオキャラクターが「MOW」のパッケージに登場するのは今回が初めてとなる。希望小売価格は税別180円。

〈サンリオキャラクターコラボパッケージ〉

◆「MOW(モウ)リッチチョコ&ミルク」

人気フレーバーのチョコレートアイスとミルクアイスをマーブル状に充填し、相性の良い2種類の味わいを同時に楽しめる。チョコレートアイスには、フローラルな香りと強いカカオ感が特徴のエクアドル産カカオマスを使用した。ミルクアイスは「MOW」シリーズならではのコクのある味わい。パッケージには、「サンリオキャラクター大賞」で2020年から5年連続1位に輝いた「シナモロール」が登場する。

「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」（シナモロール）©2025SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661351

◆「MOW(モウ)練乳いちご」

練乳の甘みといちごの果実感が楽しめる、練乳がけいちごのような味わいのいちごアイス。いちご果汁を8%使用し、森永乳業の練乳「森永ミルク 加糖れん乳」を使用している。パッケージには、昨年50周年を迎え、1月18日に誕生日を迎える「マイメロディ」が登場する。

「MOW(モウ)練乳いちご」（マイメロディ）©2025SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661351

〈「MOW(モウ)」ブランドの特徴〉

乳の“コク”をベースに、組み合わせる素材が持つ個性あるおいしさを活かした味わいが楽しめるカップアイス。素材の個性を最大限引き出すため、最低限の原料で製造している。また、独自に開発した「低温急速凍結製法」により、口の中でなめらかに混ざり合うキメの細かいアイスを実現している。

「MOW(モウ)リッチチョコ&ミルク」、「MOW(モウ)練乳いちご」