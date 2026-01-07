寺島しのぶ、息子・尾上眞秀＆夫との貴重3ショット披露「最高のファミリー」「みんないい笑顔」と反響
【モデルプレス＝2026/01/07】女優の寺島しのぶが1月6日、自身のInstagramを更新。夫でフランス人アートディレクターのグナシア氏と息子で歌舞伎俳優・尾上眞秀との写真を公開し、話題を呼んでいる。
寺島は「3人今年もそれぞれにたまには団結しながら我が道を生きましょう！」とつづり、様々な写真を組み合わせてリール動画として公開。家族3ショットを披露しているが、動画の最後に「3ショットが意外にない」と思わぬ発見を記している。
この投稿に「最高のファミリー」「みんないい笑顔」「貴重な家族写真」「幸せオーラ溢れてる」「眞秀くんが大きくなってる」「素敵なコメントに同感」などと反響が集まっている。
寺島は、2007年2月にフランス人アートディレクターのグナシア氏との結婚を発表。2012年9月に眞秀を出産した。（modelpress編集部）
