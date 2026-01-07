「小ねこ」「小犬」焼菓子が新デザインで登場、缶入りやポーチ付きも【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーは1月9日から、全国の店舗で「小犬」と「小ねこ」をモチーフにした焼菓子シリーズを発売する。

「1（ワン）」が3つ並ぶ1月11日、「2（ニャン）」が3つ並ぶ2月22日の“猫の日”を前に、「小犬サブレ」「小ねこサブレ」が新デザインで登場。2026年は、昨年好評だった缶入りタイプに加え、ポーチ付きセットやBOX入り商品もラインアップする。販売期間は4月下旬頃までを予定している。なお、本商品は犬・猫用ではなく人が食べる焼菓子となる。

銀座コージーコーナー「小犬」「小ねこ」焼菓子

〈ラインアップ（価格はすべて税込）〉

・小ねこサブレ 8枚入 缶（1,566円）

・小犬サブレ 8枚入 缶（1,566円）

・小ねこサブレ 6枚入 BOX（702円）

・小犬サブレ 6枚入 BOX（702円）

・小ねこポーチ 10個入（1,650円）

・小犬ポーチ 10個入（1,650円）

「小ねこサブレ」「小犬サブレ」は、小ねこ・小犬の姿をかたどったサブレ。味は「バター」と「ココア」の2種類で、サックリとした食感と、口の中でほろほろとほどける素朴な味わいが特長だ。缶入り商品には専用の手提げ袋が付属する。

「小ねこサブレ 6枚入 BOX」「小犬サブレ 6枚入 BOX」

「小ねこサブレ 8枚入 缶」「小犬サブレ 8枚入 缶」

専用手提げ袋

「小ねこポーチ」「小犬ポーチ」には、花形マドレーヌ2種とプリントクッキーを詰め合わせ。合皮素材のポーチは、表面と裏面で異なるデザイン。ファスナーの引き手部分にそれぞれ「小ねこサブレ」「小犬サブレ」をモチーフにしたチャームが付いている。こちらも専用手提げ袋付き。

「小ねこポーチ 10個入」

「小犬ポーチ 10個入」

なお、店舗によって取扱商品が異なる。生ケーキ取扱店では「小犬サブレ 8枚入 缶」「小ねこサブレ 8枚入 缶」を販売。そのほかの全国の店舗では、「小犬ポーチ 10個入」「小ねこポーチ 10個入」「小犬サブレ 6枚入 BOX」「小ねこサブレ 6枚入 BOX」を取り扱う。

■オンラインショップでも販売

「小犬ポーチ 10個入」「小ねこポーチ 10個入」は、1月8日10時から銀座コージーコーナーの公式オンラインショップでも販売を開始する。