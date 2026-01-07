【RZ34 フェアレディZ Customized Edition 2024 432オレンジ】 【RZ34 フェアレディZ Customized Edition 2024 ミッドナイトブラック】 2026年5月 発売予定 価格：各3,960円

　青島文化教材社は、プラモデル「RZ34 フェアレディZ Customized Edition 2024」の432オレンジ、ミッドナイトブラックを2026年5月に発売する。価格は各3,960円。2026年1月14日14時より予約受付が開始される。

　本商品は2024年に登場したメーカー純正オプション仕様の「RZ34 フェアレディ Z Customized Edition」を1/24スケールプラモデル化したもの。

　「RZ34 フェアレディZ Customized Edition 2024」のデザインが再現され、フロントグリルやリヤスポイラー、専用デザインホイールなど、特徴的なパーツが追加されている。

　「楽プラ スナップカー」シリーズによる少ないパーツで高い再現性はもちろん、ステアリングの可動や接着剤不要で組み立てることができる。

　また、シールと水転写デカールが付属する。

