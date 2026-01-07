アオシマ、プラモデル「RZ34 フェアレディZ Customized Edition 2024」（2色）を2026年5月に発売予定
青島文化教材社は、プラモデル「RZ34 フェアレディZ Customized Edition 2024」の432オレンジ、ミッドナイトブラックを2026年5月に発売する。価格は各3,960円。2026年1月14日14時より予約受付が開始される。
本商品は2024年に登場したメーカー純正オプション仕様の「RZ34 フェアレディ Z Customized Edition」を1/24スケールプラモデル化したもの。
「RZ34 フェアレディZ Customized Edition 2024」のデザインが再現され、フロントグリルやリヤスポイラー、専用デザインホイールなど、特徴的なパーツが追加されている。
「楽プラ スナップカー」シリーズによる少ないパーツで高い再現性はもちろん、ステアリングの可動や接着剤不要で組み立てることができる。
また、シールと水転写デカールが付属する。【RZ34 フェアレディZ Customized Edition 2024 432オレンジ】 【RZ34 フェアレディZ Customized Edition 2024 ミッドナイトブラック】
🆕新製品情報🆕- アオシマPR (@aoshima_PR) January 7, 2026
／
楽プラ スナップカー
No.07-OR RZ34 フェアレディ Z Customized Edition 2024 432 オレンジ
No.07-MB RZ34 フェアレディ Z Customized Edition 2024 ミッドナイトブラック
2026年5月発売予定！
＼
フェアレディ Z の世界を、もっと楽しむために。… pic.twitter.com/ruHxlF4KPO
Copyright(C)AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co., Ltd. All rights reserved.
※画像は3D設計図に着色したものです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。
※日産自動車（株）申請中