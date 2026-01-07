外遊び好きに刺さる、5台のカスタムモデル

ジムニー ノマド MONSTER HUNTER WILDS Edition（参考出品）

スズキは東京オートサロン2026にて、参考出品車5台を含む全9台を展示し、スズキらしい“遊び心”と“実用性”を融合させた世界観を提示する。

スズキブースのテーマは「Life with Adventure」。日常の中にあるワクワクする冒険心を呼び覚ますことを狙い、クルマとともに広がるライフスタイルを体感できる展示・演出が用意される。

注目は、カプコンの人気ゲーム「モンスターハンター」とのコラボレーションモデル。

ゲームの世界観をリアルに落とし込んだ「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」と「DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition」は、スズキの“冒険DNA”を象徴する存在。

DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition（参考出品）

加えて、タフさと上質感を併せ持つカスタマイズで、休日に山へ撮影に出かけるシーンを表現した「新型 XBEE Nature Photographer」など、計5台の参考出品車が並ぶ。

スーパー耐久レース仕様のスイフトスポーツも展示

モータースポーツファンに向けては、レーシングチーム「AutoLabo」がENEOSスーパー耐久シリーズ2025に参戦したスイフトスポーツのレース車両を参考展示。

さらに、2025年12月19日に発表された「スーパーキャリイ」の一部仕様変更モデルも会場で初披露される。

また、スズキ公式サイト内に開設された「東京オートサロン2026特設サイト」では、カプコンとのコラボレーショングッズ情報をはじめ、ブース内トークショーなど各種イベント情報も随時発信。

リアル会場とオンラインの両面から、オートサロンを盛り上げる構えだ。

スイフトスポーツ スーパー耐久レース仕様（参考展示）

東京オートサロン2026 スズキ特設サイト

https://www.suzuki.co.jp/tas_oam2026/

INFORMATION

東京オートサロン2026

・開催日時：2026年1月9日（金）～11日（日）9:00～19:00（11日は18:00まで）※9日はビジネスデイ、一般公開は10、11日

・会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

・スズキブース：東ホール7

・主催：東京オートサロン事務局

・後援：千葉県／千葉市、一般社団法人 日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会（NAPAC）、一般社団法人 日本自動車工業会（JAMA）、一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）

・公式サイト：https://www.tokyoautosalon.jp/2026/