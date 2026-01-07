誰もが目を奪われた美しい4ドアクーペ

先日開催された『ジャパンモビリティショー2025』のメルセデス・ベンツ・ブースを訪れた人ならば、そこにディスプレイされていた美しい4ドアクーペボディを持つニューモデルに誰もが目を奪われたに違いない。

【画像】熟成極まった第2世代最終型！メルセデス・ベンツCLA180『アーバン・スターズ』 全37枚

それはドイツ本国では2025年3月に発表された、新型『メルセデス・ベンツCLA』だ。



第2世代の最終型に設定された『メルセデス・ベンツCLA180アーバン・スターズ』。 平井大介

2013年に誕生した初代から数えて第3世代となるこの新型CLAは、メルセデス・ベンツの新世代モジュラーアーキテクチャープラットフォーム、『MMA』を採用した初のモデル。まずはBEV（バッテリー式電気自動車）仕様から登場したことも大きな話題となった。もちろん日本にもこの新作は、近く上陸を果たすことになるだろう。

今回レポートするのは残念ながらこの新型CLAではないが、考え方によってはそれ以上に魅力的な商品性を持つともいえる、第2世代CLAのラインナップに2025年6月に追加設定された『メルセデス・ベンツCLA180アーバン・スターズ』である。

2019年に誕生した第2世代CLAのいわば最終進化型ともいえるこのモデルは、メルセデス・ベンツのファンにとってはやはり特別な価値を持つ1台。あえて熟成の極まった最終型を購入ターゲットとするカスタマーが確実に存在するのは、世界的にも良く知られているとおりである。

CLA180アーバン・スターズの特徴は？

まずは実際に購入を検討するカスタマーのバイヤーズガイドとするべく、このモデルの特徴を簡単に紹介していこう。

『CLA180』は、100kW（136ps）の最高出力と230Nmの最大トルクを発揮する1331ccの直列4気筒エンジンに、同じく10kW（13ps）と58NmのBSG（ベルトドリブン・スターター・ジェネレーター）を組み合わせている。



19インチ径のAMGアルミホイールなど特別装備が与えられる。 平井大介

その『アーバン・スターズ』に与えられる特別装備は、従来はオプション扱いとなっていたAMGラインパッケージ、AMGレザーエクスクルーシブパッケージ、そして19インチ径のAMGアルミホイールなどで構成されている。

また、アダプティブハイビームアシストプラス、マルチビームLEDヘッドライト、プライバシーガラス、スポーツブレーキシステム、本革製スポーツシート、こちらはナッパレザーが使用されるステアリングホイール、ローワードコンフォートサスペンション、アルミニウムインテリアトリムといったところがその代表的なアイテムだ。

これだけの装備を加えながら609万円の価格を実現しているのは、確かに大きな魅力。ちなみに標準モデルに対する価格差は、わずか39万円に抑えられている。

新型がデビューしてもなおスタイリッシュ

実際に見る4ドアクーペボディのシルエットは、新型がデビューしてもなおスタイリッシュなものに映る。スムーズな曲線で描かれたルーフラインや、ボリューム感に満ち溢れたリアフェンダーのデザインなどは特に印象的で、19インチ径のホイールがフットワークの逞しさを演出する。

リアシートで感じるヘッドクリアランスの小ささや、そこに着席するためのアクセスにやや窮屈な姿勢が強いられることは否定できないが、これも4ドアクーペというそもそもCLAが持つコンセプトを考えれば十分に許容できるレベル。インテリアで演出される高級感はもちろん素晴らしいレベルだ。



実際に見る4ドアクーペボディのシルエットは、新型がデビューしてもなおスタイリッシュ。 平井大介

7速ATと組み合わされるパワーユニットのフィーリングは、スペックから想像する以上にフレキシブルで、かつパワフルな印象を与えてくれるもの。

日本仕様のCLAには、150psの最高出力と320Nmの最大トルクをスペックシートに掲げる『CLA200d』や、さらに高性能なAMGモデルもラインナップされているが、個人的にはこのCLA180のバランス感が最も好ましく思えた。

また、センターコンソール上には『コンフォート』、『エコ』、『スポーツ』、そして『インディビジュアル』の各ドライブモードを選択できるスイッチがあり、特別装備のひとつであるローワードコンフォートサスペンションは、スポーツモードを選択しても十分にフラットで快適な乗り心地を生み出し、コーナリング時には正確なハンドリングを実現してくれる。

まさに熟成が極まった第2世代の最終型は、間違いなく買いの1台だ。

そんなCLA180アーバン・スターズが購入できるのは、最初に触れた第3世代のCLAが上陸を果たすまでと考えるのが自然だろう。メルセデス・ベンツというブランドにこれからエントリーしたいと考えるカスタマーにも、十分に検討する価値があるモデルだ。