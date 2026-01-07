ガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）を発掘したHYBE（ハイブ）ミュージックグループのソースミュージックが、男子練習生発掘に乗り出す。創立以来、初めてボーイズグループのオーディションを開催する。

ソースミュージックによると、25日まで「ソースミュージック2026年グローバルボーイオーディション（SOURCE MUSIC 2026 GLOBAL BOYAUDITION）」のオンライン受け付けを開始した。歌、ラップ、ダンスなどの分野制限はなく、自分の魅力と個性を見せることができる、08年以降に生まれた男子が対象で、国籍と居住地などは問わない。

ソースミュージックは、LE SSERAFIMを世界的なグループに育てるなど、卓越した製作、マネジメント能力を証明してきた。

またBOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が所属しているKOZエンターテインメントも新人発掘に乗り出した。韓国全国規模のオーディションを開く。ソウルと大田、光州、釜山、済州の5都市でオーディションを開催する。08年から16年生まれで、国籍や性別の制限はなし。オンライン受け付けは来月5日までで、各地域別オーディション当日に現場受付も可能だ。

韓国メディアのスポーツ東亜は7日「業界内では公開オーディションを通じた『公開アイドル募集』がキャスティングディレクター体制と並行する1つのトレンドに位置づけられたと評価する。所属事務所の立場ではより広い人材プールを確保でき、自ら志願書を作成し、オーディションに参加するなど、予備アイドルの心構えと態度を間接確認できる肯定効果もある」と報じた。