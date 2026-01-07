合計16ヵ所のポケットが備わる”高機能バッグ”、ジム靴まで収納…タイパ＆コスパ重視のビジネスパーソンの味方に
ビジネスからジム、短期旅行まで幅広いシーンに対応する高機能『マルチパーパストートバッグ』が、スーツスクエア全店および公式オンラインストアで発売された。1つのバッグでオンオフをカバーしたいというニーズに応える商品となっている。
【写真】「効率よく時間を使いたい」パソコンからジム用シューズまで収納の多機能バッグ
近年は、タイムパフォーマンスを重視する考え方が広がり、仕事終わりにジムへ立ち寄ったり、短期旅行や出張へ向かったりと、ビジネスパーソンの行動は多様化している。バッグにも「オンオフで分けたくない」「さまざまなシーンで使いまわしをしたい」という声が増加している背景を踏まえて企画された。
本商品の最大の特長は、合計16ヵ所に設けられたポケット構造だ。スマートフォンや名刺入れを収納できるポケットに加え、13インチ対応のパソコン収納スペースを備え、ビジネスシーンでの使い勝手を高めた。さらに、ガジェット類など日常使いにも便利なポケットを配置し、細かな荷物も整理しやすい設計となっている。
バッグ下部にはシューズ収納スペースを搭載。仕事終わりにそのままジムへ向かう際や、短期旅行で着替えや靴を分けて収納したい場合にも対応する。本体素材には撥水加工を施し、止水ファスナーを採用することで雨天時の使用にも配慮した。夜道での視認性を高めるリフレクターも備え、安全性にも目を向けている。
高い収納力と機能性を持ちながら、ビジネスシーンにもなじむシンプルなデザインで、コストパフォーマンスの面でもバランスの取れたトートバッグとなっている。
【写真】「効率よく時間を使いたい」パソコンからジム用シューズまで収納の多機能バッグ
近年は、タイムパフォーマンスを重視する考え方が広がり、仕事終わりにジムへ立ち寄ったり、短期旅行や出張へ向かったりと、ビジネスパーソンの行動は多様化している。バッグにも「オンオフで分けたくない」「さまざまなシーンで使いまわしをしたい」という声が増加している背景を踏まえて企画された。
バッグ下部にはシューズ収納スペースを搭載。仕事終わりにそのままジムへ向かう際や、短期旅行で着替えや靴を分けて収納したい場合にも対応する。本体素材には撥水加工を施し、止水ファスナーを採用することで雨天時の使用にも配慮した。夜道での視認性を高めるリフレクターも備え、安全性にも目を向けている。
高い収納力と機能性を持ちながら、ビジネスシーンにもなじむシンプルなデザインで、コストパフォーマンスの面でもバランスの取れたトートバッグとなっている。