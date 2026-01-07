今年はルビーチョコ入りのピンクのスマイルドーナツが仲間入り クリスピー・クリーム・ドーナツの『バレンタイン ミニ ボックス』
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、バレンタインシーズン限定商品として、バレンタインらしくデコレーションしたミニドーナツを詰め合わせた3個入り・10個入り・20個入りのボックスを、クリスピー・クリーム･ドーナツ店舗において2月1日から15日までの期間限定で販売する。
【写真】パーティーにぴったり！『バレンタイン ミニ ボックス（20個）』
『ミニ ドーナツ』は、小さなクリスピー・クリーム・ドーナツ5種類を3個入り・10個入り・20個入りのセットで販売しており、自宅用だけでなく手土産やプレゼントなど、幅広いシーンで利用できる人気の商品。バレンタインシーズン限定のミニ ドーナツは、毎年好評となっている。
今年登場する『バレンタイン ミニ ボックス』は、同店らしいピンクのスマイルドーナツのミニバージョンをアップデート。『ピンク スマイル チョコ』は、フルーティーな酸味と華やかなピンクの色味が特徴のルビーチョコ入りコーティングを使用し、見た目も味わいもバレンタインらしい華やかな特別感をプラスした。
『ミニ スマイル プリン』は、キュートなスマイルを描いた『ミニ ドーナツ』の定番商品。ミニオリジナル・グレーズドにプリン風味のコーティングをして、優しい味わいに仕上げた。
『ミニ ストロベリー ハート』は、ミニオリジナル・グレーズドにホワイトチョコをコーティングし、赤い糸をイメージしたかわいらしいハートをツヤっとしたストロベリーナパージュで描いた、まさにバレンタインにぴったりのドーナツ。
『ミニ チョコ スプリンクル』は、ミニオリジナル・グレーズドにチョコアイシングを重ね、食感が楽しいカラフルなスプリンクルを散りばめた。クリスピー・クリーム・ドーナツ定番の人気商品「チョコ スプリンクル」のミニバージョンとなっている。
『ミニ ホワイト スプリンクル』は、優しい甘さのホワイトチョコをコーティングしたミニオリジナル・グレーズドに、カラフルなスプリンクルを散りばめた、人気の「ミニ チョコ スプリンクル」のホワイトバージョンとなっている。
■商品詳細（価格は全て税込）
『バレンタイン ミニ ボックス（20個）』2808円／イートイン2860円
『バレンタイン ミニ ボックス （10個）』1630円／イートイン1661円
『バレンタイン ミニミニ ボックス（3個）』615円／イートイン627円
