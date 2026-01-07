SKE48は7日までに公式サイトを更新。メンバー鎌田菜月（29）が1月末に右手の手術を受けることを報告した。

公式サイトでは、鎌田について「以前より医師と相談を重ねてまいりましたが、万全の状態で活動を続けていくため、1月末に右手の治療に伴う手術を受けることとなりました」と報告。「決して急を要する緊急事態ではなく、今後の活動を見据えた前向きな手術ですので、どうかご安心ください。術後の経過につきましては、本人の回復状況を見ながら無理のない範囲で活動を再開していく予定です」と説明した。

手術にともない、2月6日に鎌田が参加予定のオンライン特典会について「本人の『ファンの皆様と元気な姿でお会いしたい』という強い希望を尊重し、患部である右手を保護した上で予定通り参加させていただきます。当日は術後の特別対応として、本人の直筆サインを元に作成した「特製スタンプ」を使用する、今回限りの特別バージョンにてお届けいたします」と伝え、「皆様にはご心配をおかけいたしますが、本人は至って元気ですので、この期間だけの『レアな姿』として温かく見守り、楽しんでいただけますと幸いです。引き続き、鎌田菜月ならびにSKE48の応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。