県職員に不適切なメッセージを送ったとして、昨年１２月に辞職した福井県の杉本達治前知事（６３）について、県は７日、杉本氏のセクハラ行為を認定する特別調査委員の報告書を公表した。

特別調査委員の河合健司弁護士らは午前１０時半から、福井県庁で記者会見し、報告書の内容を詳しく説明した。

調査委は、杉本氏が県総務部長を務めた後、内閣参事官となった２００７年以降に複数の女性職員に送られたＬＩＮＥや私用メール約１０００通がセクハラだったと判断した。

報告書でメッセージの一部を、個人の特定につながらない範囲で抜粋して公表した。

多くは、職員に対して性的な関心をむき出しにするような内容だった。「○○ちゃんのことを考えると体が熱くなる」「無性に抱き締めたいよ」「キスしちゃう」などの文面で、ハートの絵文字や顔文字が多用されていた。女性の体形に言及したり、より露骨に性的な表現が使われたりするケースもあった。

メッセージは業務時間中や休日、深夜にも送られた。返信しなかったり、はぐらかしたりすると、「またスルー」「冷たい」などの反応が返ってくるため、職員がやり取りを拒否することが難しい状態にあったという。調査委に対し、職員らは「杉本氏の機嫌を損なうと自らの仕事を失うのではないかと強く悩んだ」などと説明した。

杉本氏は、辞職を表明した昨年１１月の記者会見で、当初は「冗談」や「軽口」のつもりだったと説明。その上で「（調査を受けて）今見ればセクハラだと認識した」と語っていた。しかし、当時のメッセージには、「これはセクハラだよね」「セクハラって怒らない？」「迫り方がしつこかったし、高圧的だったね」と、問題を自覚するような内容も含まれていた。

ある職員は、杉本氏に対して激怒し、直接、意見した。しかし、謝罪の後も間を置いて同様のメッセージが届いたという。

被害に遭った職員は調査に、今も被害に苦しめられる心境を打ち明けた。

「今でも思い出すだけでつらくなり、仕事をすることが困難になる。ずっと心に蓋をしていたが、負った傷がうずき出す感覚を感じている」

「相手が痛いと言わなければ殴り続けてもいいのか。私は痛みを感じないサンドバッグではない。杉本氏は想像力や人の心を思いやる力が欠如している」

杉本氏には「謝罪は一切受けたくない」「二度と会いたくない」「恐ろしいので福井から出て行ってほしい」と述べた。