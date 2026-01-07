ナンバープレートで地元愛を感じる「岩手県の地名」ランキング！ 2位「盛岡」を僅差で抑えた1位は？【2025年調査】
自動車やバイクなどを購入すると、必ず交付されるナンバープレート。数字や記号、文字が表示されていますが、中でも気になるのは地名ではないでしょうか？
そこで、All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート（北海道・東北地方）」に関する独自のアンケート調査を実施。この記事では、「ナンバープレートで地元愛を感じる岩手県の地名」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：盛岡／110票2位は盛岡が選ばれました。盛岡ナンバーは盛岡市、滝沢市などが対象エリアです。
中心地の盛岡市は、県のほぼ中央部に位置する市で、岩手県の県庁所在地があります。経済の中心都市で、グルメでは盛岡三大麺が有名です。観光地としても人気の高い盛岡市は、ニューヨークタイムズで企画された「2023年に行くべき52カ所」に選出されたことも。世界的に評価されたエリアで、地元を誇りに思っている人が多そうです。
回答者からは「歴史のある地域で住んでる人も満足をしていそう」（30代女性／埼玉県）、「県庁所在地であり、岩手の文化や歴史を代表する都市のひとつで、地元愛を感じやすい名前だから」（30代女性／秋田県）、「地域を盛り上げるためのイベントが多いイメージだから」（40代女性／長崎県）などのコメントがありました。
1位：平泉／114票1位に選ばれたのは平泉でした。平泉ナンバーは、平泉町、一関市などが対象エリアとなります。
平泉ナンバーの基になったのは、岩手県南西部にある「平泉町」。中尊寺や毛越寺などの古寺があるエリアで、これらを中心とした周辺一帯が世界文化遺産に登録されています。中尊寺金色堂は12世紀から残る唯一の建造物とされ、世界的に有名な観光地として人気です。
回答者からは「美しいデザインの図柄入りナンバープレートがあるから」（40代女性／北海道）、「世界遺産を抱える観光地としてのプライドが感じる」（40代男性／神奈川県）、「岩手・盛岡と比べるとネームバリューは下がるが、だからこそ地元愛を感じる」（20代男性／青森県）などのコメントがありました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)