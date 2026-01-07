「イルマリさん！？」雛形あきこ、イケメン夫とのプライベート動画を公開！ 「え、凄い幸せそう」
俳優の雛形あきこさんは1月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。イケメン夫とのプライベート動画を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】雛形あきこのイケメン夫
ファンからは「ほっこりします」「仲良いんですね」「え、凄い幸せそう」「天野さん痩せた？」などの声が。また「めっちゃイルマリさん！？」「一瞬、RIP SLYMEのあるメンバーに見えました笑」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「天野さん痩せた？」雛形さんは「笑顔あふれる 毎日になりますように」とつづり、1本の動画を公開。夫で俳優の天野浩成さんが映っており、雛形さんのためにご飯をよそっています。最後にはにかみながら茶わんを差し出す姿が、とてもほほ笑ましいです。
過去には天野さんの「やんちゃ」な姿も公開過去にもプライベートショットを投稿している雛形さん。2025年3月2日には、天野さんが口にソースを付けながらファーストフードを食べる様子を公開しました。天野さんのおちゃめな姿に雛形さんは「美味しいねぇ やんちゃだねぇ」とコメントしています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
