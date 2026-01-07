主要ノートPCメーカーが、Intel Core Ultra シリーズ3搭載モデルを販売することになります。重要なのは、その性能が自分の用途に合っているかどうかです。 © Intel Image: Intel

Intelの最新ノートPC向けチップ「Panther Lake」は、高い性能と電池持ちの両立がポイントです。ここにきて、どのノートPCにどのチップが載るのかが分かってきました。価格帯ごとにさまざまなチップが用意されていますが、より高性能なグラフィックス機能を備えたモデルを選びたくなるはずです。

Panther Lakeの最上位は「Intel Core Ultra 388H」です。16個の処理用コアを持ち、最大で5.1GHzという非常に高い動作速度を実現します。このチップには、新しいGPU「Intel Arc B390」が搭載され、Intelの最新世代となるXe3 GPUコア（映像やゲーム処理を担当する中核部分）が12基、備えられているのです。

Panther Lakeは最新の無線通信規格であるWi-Fi 7には対応しますが、高速な有線接続規格であるThunderbolt 5には対応しません。ここは少し注意が必要ですね。

IntelはCore Ultra シリーズ3が、前世代の「Lunar Lake」チップと比べてCPU性能（計算処理能力）が約60％向上するとしています。また、バッテリー駆動時間については、UL Procyon Battery Lifeという評価基準で約7時間、Microsoft Teamsでのビデオチャットでは約9時間、使えるとしています。

グラフィックの進化がすごい

今回のもう一つの大きな進化点は、グラフィックス性能です。チップ内部で部品同士を直接つなぐ「ダイ・トゥ・ダイ・ブリッジ」という構造を採用し、グラフィックス処理部分をより強化できるようになっています。だからこそ、上位はGPUコア12基のような構成が用意できているのでしょう。最上位モデルは前述のようにXe3 GPUコアを12基搭載し、前世代のAMD製チップよりも高いゲーム性能を発揮するとされています。

Intelは、最新のアップスケーリング技術（画質を保ったまま処理を軽くする仕組み）である「XeSS 3」を使えば、『Battlefield 6』を最高設定に近い「Overkill」設定でも50fps（1秒あたり50コマ）以上で動かせるとまで主張しています。XeSS 3は、画質を保ちつつ軽くするだけでなく、GPUの処理力で「擬似フレーム」を作って滑らかさを上げること（マルチフレーム生成）もできます。

Intelは、これらの最新チップこそがモバイルゲーム向けの切り札になると考えています。携帯型PC分野でAMDを追い抜くことを狙っており、昨年の予告どおり、今年後半にはPanther Lakeを搭載した小型のゲーム向けデバイスが登場する見込みです。