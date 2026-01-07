「コンパニ監督から魅力的な役割を託された」ボレー弾で先制点奪取！ バイエルン伊藤洋輝の“変貌”に現地メディアが注目！「イトウは見事にこなした」
現地１月６日に開催された親善試合で、日本代表DF伊藤洋輝が所属するバイエルンがザルツブルクと対戦し、５−０で快勝を飾った。
この一戦に伊藤は左サイドバックでスタメン出場を果たす。するとスコアレスで迎えた45分に敵陣ボックス手前の中央で相手のクリアボールに反応し、左足のダイレクトボレーを叩き込んで先制点を奪取。前半のみのプレーとなったが、存在感を示した。
そんな伊藤について、バイエルン専門メディア『bavarianfootballworks』は、「ヴァンサン・コンパニ監督から魅力的な役割を託された。イトウは中盤に潜り込み、レオン・ゴレツカとダビド・サントス＝ダイバーとともに、第３のミッドフィルダーとしてプレーしたのだ」と伝えている。
「コンパニ監督は２人のミッドフィルダーに加えて、サイドバックを３人目のミッドフィルダーとして起用することで、中盤の課題を解決できると指摘した。イトウはその役割を見事にこなし、完璧なポジショニングでボールを受け、自ら展開したり、前線にパスを供給した。彼はかなり前に位置取り、敵陣ペナルティエリア内やその周辺まで攻め込んだ。そして、そこから先制ゴールが生まれた」
さらに続けて、「指揮官が彼に与えたこの新しい役割により、イトウは純粋なディフェンダーから擬似ミッドフィルダーへ変貌を遂げたと言えるだろう」と見解を示している。
バイエルンは、11日に行なわれるウィンターブレイク明け最初のリーグ戦でヴォルフスブルクと激突。コンパニ監督の伊藤の起用法に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】バイエルン伊藤洋輝の左足ボレー弾が炸裂！
