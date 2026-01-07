瀬戸朝香の“愛車”にスタジオ仰天 ヒロミ「ラッパーが乗るやつですよ！」
俳優の瀬戸朝香（49）が、5日放送の日本テレビ系バラエティー『一攫千金！宝の山』（後9：00）に出演。自身が乗っていた“愛車”について言及した。
同番組は、身近に眠る“タダ同然”のモノが、まさかの高額に化ける（!?）かもしれないということで、日本各地、そして海外にまで足を運び、新しい価値を与えて宝の山を掘り当てに挑んでいくバラエティー。今回も、MCを務めるお笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次やヒロミが自腹出資し、旧車を再生してオークションに挑んだ。
スタジオトークで、加藤から「瀬戸さん、車お好きですもんね？」と振られた瀬戸は「アメ車が好きで」と話し、「（過去に）少し大きめの…リンカーンナビゲーターとか乗ってました」と告白。加藤が「リンカーンナビゲーター！」と驚くと、ヒロミが「でかい！ラッパーが乗るやつですよ！」とツッコんでいた。
