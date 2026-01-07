伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦者を決める第11期叡王戦本戦トーナメント1回戦が1月7日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と山崎隆之九段（44）が現在対局中だ。藤井竜王・名人は、対局開始の20分前に特別対局室へ入室。今では“レアな姿”となったスーツスタイルでの登場とあり、中継を見守るファンたちに衝撃が走った。

【映像】“レアな姿”で登場した藤井竜王・名人

タイトル戦での厳かな和服姿のイメージが定着している藤井竜王・名人だが、この日はスーツ姿での登場だ。入室時には愛用のリュックサックを手に持ち、ジャケットの下にはグレーのセーターを合わせるという、どこか親しみやすさを感じさせる“ビジネスカジュアル”な装い。盤上での鬼気迫る表情とは裏腹な、等身大の青年の姿。このギャップに、中継のコメント欄などでは視聴者のボルテージが一気に沸騰した。

画面越しにも伝わる新鮮さにファンからは「スーツ対局レアだ」「スーツ太さん久々！！」と歓喜の声が殺到。さらに、変わらぬ相棒であるリュックには「リュックにスーツはレア」「リュックでご登場」「リュック変わらない」とABEMAのコメント欄には愛ある反応が入り乱れた。

また、清潔感あふれるインナーの着こなしには「グレーセーター良い」「グレーセーターきゅん」とときめく声も続出。全体を通して醸し出されるフレッシュな雰囲気に、「学生みたい」との感想も漏れるなど、対局開始前からタイムラインは“藤井ファッション”の話題で持ちきりとなった。

対局は定刻通りの午前10時に開始。盤外での柔らかな表情から一変、盤上では変幻自在の指し回しを持つベテラン・山崎相手に、どのような構想を描くのか。新春の高槻で繰り広げられる熱戦から目が離せない。

（ABEMA/将棋チャンネルより）