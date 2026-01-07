元SKE48松井珠理奈（28）と男性5人組グループ「BOYS AND MEN」辻本達規（34）が7日、都内のホテルで、結婚会見に臨んだ。

プロポーズは辻本から、昨年の11月26日に行ったという。辻本は「サウナが好きで、リフレッシュになるよって勧めて、2人でサウナや温泉に旅行に行くことも多かったので、『いい風呂の日』にしました」と明かした。

プロポーズの言葉は直球で「結婚してください」。東海地方では有名な「紅葉のきれいな場所」で思いを伝えたという。

松井は「お付き合いの話をしてくれた時から『結婚を前提に』と。（プロポーズの際は）その時が来た、と思って、ワーってなって、なんて言ってくれたかあんまり覚えていないけど、飾らずにシンプルに伝えてくれた」と振り返った。

お互いの好きなところを辻本は「すごく一生懸命」と挙げた。「器用な一面もあるけど不器用な生き方をしている。好きな人は好きだけど、うまくいかない人もいるだろうなと。彼女のいいところ、けなげなところを一生かけて伝えていきたいと思った。そういう気持ちがすごく強くて、恋人ではあるけどお兄ちゃんのような思いがまだ残っている」と話した。

それを受けて松井は「うれしい」と喜び、「頼もしい」と話した。「グループ時代は引っ張っていく立場が多くて、それが得意ではなくて大人ぶったところもあった。（辻本は）頼りがいがあって、すごく素でいられるなと。物を買うときにすごく考えていて、生活力が高い部分が頼もしいなと思います」と笑顔を見せた。

既に同居していることも明かした。