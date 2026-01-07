松井珠理奈、辻本達規からのプロポーズは“いい風呂の日”＆東海エリアの紅葉の名所「結婚してください」
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34※辻＝しんにょうは一点）が7日、都内で結婚会見を行った。多くの報道陣が集まるなか、金屏風の前にそろって登場した。婚姻届はきょう7日に松井の地元・春日井市に代理で提出している。
【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈
辻本は、松井に“良い風呂の日”11月26日にプロポーズ。温泉やサウナに行くことも多かったということで辻本は「結婚してください」とストレートに伝えたことを明かした。
シチュエーションを聞かれると辻本は「東海エリアの有名な場所でやってしまったので恥ずかしい」と困り顔になりつつ「紅葉のきれいなところ、とお伝えさせてください。シンプルにストレートに言いました」とのこと。詳細は名古屋の番組などで「お知らせできたらいいな」と明かした。
松井は「お付き合いの話から結婚を前提にと言ってくださったので。その時がきたと、『わー！』と言っていたらなんて言っていただいてくれたか忘れてしまったくらい（笑）でもシンプルに伝えてくれました」と喜んだ。
すでに同居はしているそうで現在、辻本がライブ中の負傷によりかかとを骨折。松葉づえで登場したが日常生活でも「すごくサポートをしてくれる」と感謝。松井は「“松井づえ”ですね」と笑うと辻本も「第3の足として支えてくれてる」と頷いていた。
松井は1997年3月8日生まれ、愛知県出身。地元のSKE48だけでなく、AKB48のメンバーとしても活躍。2021年にSKE48を卒業。24年に独立。辻本は1991年5月17日生まれ、岐阜県出身。2010年からBOYS AND MENのメンバーとして活躍している。
2人は一部で結婚が報じられたことを受け、辻本の所属事務所・フォーチュンエンターテイメントが「事実」と認めていた。
