アメリカのトランプ大統領は、ベネズエラがアメリカに対して最大5000万バレルの原油を引き渡すことで合意したと発表しました。

トランプ大統領は6日、SNSへの投稿でベネズエラがアメリカに対し、「制裁対象の3000万バレルから5000万バレル、高品質の原油を引き渡す」と発表しました。「原油は市場価格で販売される」とし、収益はトランプ氏が管理し、「ベネズエラとアメリカの国民のために活用される」と説明しています。また、この計画をただちに実行に移すよう、ライトエネルギー長官に指示したとしています。

ベネズエラは世界最大の原油埋蔵量を誇りますが、その大半は中国に輸出されていて、トランプ氏はマドゥロ大統領の拘束後、ベネズエラの石油利権を獲得することに強い意欲を示していました。

こうしたなか、ABCテレビはトランプ政権がベネズエラのロドリゲス大統領代行に対し、▼中国、ロシア、イラン、キューバとの経済関係を断絶すること、▼石油生産ではアメリカとだけ協力し、原油販売でアメリカを優遇することを求めたと伝えました。