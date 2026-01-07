ミラフローレス宮殿へ至る通りを警備する警官＝4日/Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

（CNN）ニコラス・マドゥロ大統領が米国によって拘束されたベネズエラ。市民は表面上、普段の生活を取り戻そうとしているが、政府は大統領の排除に対する一切の支持表明を弾圧する姿勢を見せている。

5日にはデルシー・ロドリゲス氏が暫定大統領に就任。全土に検問所が設置され、価格つり上げや飢えの深刻化が伝えられる中で、人権団体は弾圧のエスカレートに対する危機感を示した。

同日出された布告では、大統領に広範な権限を与え、米軍が3日に行った攻撃の「宣伝あるいは支持に関与した人物」を拘束するよう治安部隊に命じている。

治安部隊はこの日、ジャーナリスト14人を一時的に拘束した。全国記者組合によると、この中には国会の宣誓式を取材していた記者らも含まれる。拘束の理由について説明はなかった。

ベネズエラ政治犯解放委員会によれば、政治犯の面会の権利が停止され、外部と連絡が取れなくなっていることも分かった。

同委員会によると、各都市に設置された検問所では人々が捜索を受け、米軍の行為に関連した「デジタル資料」を所持しているという理由で拘束されているという。

ディオスダド・カベジョ内相は首都カラカスの治安部隊を映した2本の動画をインスタグラムに投稿した。うち1本では武装集団が「常に忠誠を、決して裏切るな」と叫んでいた。

首都は3日の攻撃による衝撃と政府の弾圧に対する恐怖から、沈黙と不安に覆われている。

市内を巡回する兵士の数は減ったものの、まだ大勢の警官が配備された状態が続く。

SNSでも不満や反政府の投稿はほとんど見られない。反対派の弾圧で悪名高い政権の下、報復に対する恐怖は根強い。過去の弾圧にかかわったカベジョ内相やブラディミール・パドリーノ・ロペス国防相はそのままの地位にある。

政府寄りの集団は4日以来、マドゥロ大統領夫妻の解放を求める抗議デモを展開しているものの、規模も範囲も限定的だ。

そうした中でも市民は平常を取り戻しつつある。カラカスでは外出する住民が増え、官公庁は業務を行い、地下鉄が運行され、近くの空港は国内便を運航し、スーパーマーケットも農産品の販売を続けている。

国民の祝日で休業している店などもあるものの、数日中に学校が再開され、従業員は職場に完全復帰する予定。パドリーノ・ロペス国防相は4日、「経済活動、仕事、教育活動などあらゆる活動を数日中に再開」するよう国民に呼びかけた。

政府は経済活動の再開に照準を切り替えようとしているようだ。

ベネズエラの通貨ボリバルは急落している。一部では現金しか受け付けなくなった店舗もあり、為替レートは対ドルで900〜1000ボリバル（通常は300ボリバル前後）にまで急落した。

価格のつり上げが伝えられる中、全土で一部の陳列棚が空になり始めている。

地方では飢えの報告が後を絶たず、小さな町では値段の表示を一切やめてしまった店もある。

窮状が積み重なる中でも、長年の危機的状況を耐え忍んできた国民は逆境への対処法を知っていた。

カラカスのダグラス・サンチェスさんは5日、「日々働き、日々食べている私たち」は稼ぎ続けなければならないとロイター通信に語り、「仕事に行かなければ何もなくなってしまうから」と言い添えた。