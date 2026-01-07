昨年9月に破局が発覚した女優ニコール・キッドマン（58）と、歌手キース・アーバン（58）の離婚が6日、成立したことが明らかになった。米ピープル誌が入手した裁判所の文書によると、2人は互いに養育費と配偶者扶養手当の権利を放棄することで合意し、離婚申請から3カ月でスピード和解となった。

2006年に結婚し、おしどり夫婦として知られていたキッドマンとアーバンには、長女サンデー・ローズさん（17）と次女フェイス・マーガレットさん（15）の2人の娘がおり、養育権はキッドマンが持つことになった。

子どもたちは平日はキッドマンと、週末はアーバンと一緒に過ごし、娘たちの人生に関する重要な決定については共同で責任を負うという。

2人は今後も親としてそれぞれ娘たちに対して愛情深く、安定し、一貫した養育的な関係を築くことが求められており、互いの悪口やもう一方の家族に対するネガティブな発言はしないことなどが合意書に含まれているという。

キッドマンは和解し難い不一致を理由に離婚を申請して10年の結婚生活に終止符を打つこととなったが、破局はアーバンの決断で不意打ちだったと伝えられている。アーバンには若手歌手との不倫疑惑も浮上し、キッドマンは「裏切られた」と打ちのめされていることなどが報じられていた。（千歳香奈子通信員）