ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É´ÕÄêËç¿ô¡×ÌîµåÉôÌç¤Ç£±°Ì¡ÄÁí¹ç¤Ç¤ÏÎòÂå£²°Ì¡¡ÎòÂå£±°Ì¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É³¦¤Ç¤âÌîµåÉôÌç¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡££Í£Ì£Â¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤¬¡Ö¤¤¤Ä¡¢¤É¤ì¤À¤±´ÕÄê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤«¡×¤ò´ÕÄê²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËÆü¡¹ÄÉÀ×¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö£Ç£å£í£Ò£á£ô£å¡Ê¥¸¥§¥à¥ì¡¼¥È¡Ë¡×¤¬£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¡¢¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö»Ë¾åºÇÂ¿´ÕÄê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦¥È¥Ã¥×£µ£°¡×¤òÈ¯É½¡£ÂçÃ«¤Ï¡¢Ìîµå³¦¤ÇÄ¹Ç¯¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¥±¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¡¼¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤òÈ´¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁí¹ç¤ÇÎòÂå£²°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢£Ð£Ó£Á¡¢¥Ù¥±¥Ã¥È¡Ê£Â£å£ã£ë£å£ô£ô¡Ë¡¢£Ó£Ç£Ã¡¢£Ã£Ç£Ã¤Î¼çÍ×£´´ÕÄê²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë´ÕÄê¼ÂÀÓ¤ò²£ÃÇÅª¤Ë½¸·×¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£µÇ¯Ëö»þÅÀ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Î´ÕÄêºÑ¤ß¥«¡¼¥ÉÎß·×Ëç¿ô¤Ï£±£±£³ËüËçÄ¶¡££²£´Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¤Ï£µ°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÎò»ËÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£Î£Â£Á¡ÊÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ë¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿¥³¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Ê£¹£·Ëü£¹£°£°£°Ëç¡Ë¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ê£±£°£µËüËç¡Ë¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¡¼¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê£±£±£²ËüËç¡Ë¤òÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÎòÂå£±°Ì¤Ï£Î£Â£Á¥Ö¥ë¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡È¿ÀÍÍ¡É¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Ç´ÕÄêËç¿ô£²£µ£³ËüËçÄ¶¤ÏÃÇ¥È¥Ä¤À¡£ÂçÃ«¤È¤Îº¹¤Ï£²ÇÜ°Ê¾å¤¢¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É»Ô¾ì¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢£Í£Ì£Â¤«¤é¤Ï¥ì¥Ã¥º¤Î¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ç¥é¥¯¥ë¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£³£¸°Ì¡á£²£µËüËç¡Ë¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£´£·°Ì¡á£²£±Ëü£·£°£°£°Ëç¡Ë¤¬½é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£×£Î£Â£Á¡ÊÊÆ½÷»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥±¥¤¥È¥ê¥ó¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡Ê£³£´°Ì¡á£²£·Ëü£¶£°£°£°Ëç¡Ë¤¬¡¢½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×£µ£°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ì£Â¤Î¸½Ìò£²°Ì¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤ÇÎòÂå£±£²°Ì¤Î£µ£±Ëü£µ£°£°£°Ëç¤À¡£¡¡