元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が全身ショットを披露。ご自慢のスタイルが話題を呼んでいる。

６日にインスタグラムで「ダラダラする事に疲れた！もう働くぞ！！！村重！！！今年は休む！と決めて、２日から休んでました！最初はダラダラするの最高だったんですがもうしっかりしたい！！となり今日は少し早めに目覚ましをかけて家を綺麗にして、タンパク質お弁当作って！ピシッと！バシッと！ジャケットを着て！ヒールを履いて！やってやるぞ！！と出勤！！めちゃくちゃ気持ちよかったです！！！忙しい中でたまにある休みが最高なのだと気付いた 来年はダラダラする以外の予定も入れよう！！！と目標ができた！ ビシバシと決めたらお高めコーデとなりました！！気合い入ったな！！！！！！！！」とつづり、全身ショットを公開。皮のジャケットにデニムパンツを合わせ、持ち前のスタイルを生かしたショットを披露した。

この投稿にファンからは「村重働け！元気に頑張って」「かっこいい女だよあんたは！私も見習いたい」「カッコいっ」などの声が寄せられている。