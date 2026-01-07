大衆寿司居酒屋「鮨 酒 肴 杉玉」は、寿司や一品料理を290円(税込319円)で提供する「杉玉290円(税込319円)均一祭」を2026年1月7日から全国の店舗で開催する。



本フェアでは、「厚切り炙りぶり 鬼おろしジュレぽん酢」をはじめ、「胡麻の香りがたまらない、漬けびんちょう鮪のブツ刺し」「白みそと薬味で食べる、びんちょう鮪巻き」「九州産 芝海老の唐揚げ」が登場する。

「厚切り炙りぶり 鬼おろしジュレぽん酢」319円

「胡麻の香りがたまらない、漬けびんちょう鮪のブツ刺し」319円

「白みそと薬味で食べる、びんちょう鮪巻き」319円

「九州産 芝海老の唐揚げ」319円

さらに、「白みそで愉しむ、奈良漬けとあん肝の握り 2貫」「高級魚は骨までウマい。青森県産 金目鯛の贅沢骨せんべい」「韓国海苔付き! 鮪のなめろう」「白みそで愉しむ、奈良漬けとクリームチーズのあん肝小鉢」「麻辣ソースで食べる、びんちょう鮪の唐揚げ」など、寿司から一品料理まで幅広いメニューを290円(税込319円)で楽しめる。

「高級魚は骨までウマい。青森県産 金目鯛の贅沢骨せんべい」319円

「韓国海苔付き! 鮪のなめろう」319円

「白みそで愉しむ、奈良漬けとクリームチーズのあん肝小鉢」319円

「麻辣ソースで食べる、びんちょう鮪の唐揚げ」319円

ドリンクでは、通常390円の「鬼おろしサワー パイン」「鬼おろしサワー キウイ」「鬼おろしサワー みかん」が、フェア期間中は290円(税込319円)で楽しめる。

「鬼おろしサワー(パイン・キウイ・みかん)」319円

いずれも1日の販売数に限りがあり、完売次第終了となる。