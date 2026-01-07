【杉玉】寿司も一品も酒も! 「杉玉290円(税込319円)均一祭」開催
大衆寿司居酒屋「鮨 酒 肴 杉玉」は、寿司や一品料理を290円(税込319円)で提供する「杉玉290円(税込319円)均一祭」を2026年1月7日から全国の店舗で開催する。
本フェアでは、「厚切り炙りぶり 鬼おろしジュレぽん酢」をはじめ、「胡麻の香りがたまらない、漬けびんちょう鮪のブツ刺し」「白みそと薬味で食べる、びんちょう鮪巻き」「九州産 芝海老の唐揚げ」が登場する。
「厚切り炙りぶり 鬼おろしジュレぽん酢」319円
「胡麻の香りがたまらない、漬けびんちょう鮪のブツ刺し」319円
「白みそと薬味で食べる、びんちょう鮪巻き」319円
「九州産 芝海老の唐揚げ」319円
さらに、「白みそで愉しむ、奈良漬けとあん肝の握り 2貫」「高級魚は骨までウマい。青森県産 金目鯛の贅沢骨せんべい」「韓国海苔付き! 鮪のなめろう」「白みそで愉しむ、奈良漬けとクリームチーズのあん肝小鉢」「麻辣ソースで食べる、びんちょう鮪の唐揚げ」など、寿司から一品料理まで幅広いメニューを290円(税込319円)で楽しめる。
「白みそと薬味で食べる、びんちょう鮪巻き」319円
「高級魚は骨までウマい。青森県産 金目鯛の贅沢骨せんべい」319円
「韓国海苔付き! 鮪のなめろう」319円
「白みそで愉しむ、奈良漬けとクリームチーズのあん肝小鉢」319円
「麻辣ソースで食べる、びんちょう鮪の唐揚げ」319円
ドリンクでは、通常390円の「鬼おろしサワー パイン」「鬼おろしサワー キウイ」「鬼おろしサワー みかん」が、フェア期間中は290円(税込319円)で楽しめる。
「鬼おろしサワー(パイン・キウイ・みかん)」319円
いずれも1日の販売数に限りがあり、完売次第終了となる。
