遥かな時を生き延びた”カブトガニやシーラカンス”…「生きた化石」たちの生存戦略とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 絶滅動物の話】

カブトガニ、シーラカンス……大量絶滅期を切り抜けた動物たち

「生きた化石」の生存戦略

地球を襲った5度の大量絶滅。それらを乗り越えて、今日まで生き続けている動物たちもいます。

その代表格がカブトガニです。およそ4億5000万年前からほとんど姿を変えずに生きており、干潟でも浅海でも、さらには海水温の変化にも耐えられるという、非常に高い適応力を持っています。外見はまるで古代の鎧のようですが、そのしなやかな生命力こそが、長い歴史を生き抜いてきた理由なのです。

もう一種の「生き残りの証人」がシーラカンスです。約4億年前に登場したとされる古代魚で、かつては6500万年前に絶滅したと考えられていました。ところが1938年に南アフリカの漁港で偶然発見され、世界中を驚かせました。深海という安定した環境に暮らし、外敵が少なく、代謝が低いため少ない食物でも生きられるといった特性が、大量絶滅の波をくぐり抜けた要因として考えられています。

そのほかにも、ワニやカメ、ゴキブリなど、地球の大変動を乗り越えてきた仲間たちは数多くいます。彼らに共通するのは、派手な進化ではなく、変化に対する粘り強い適応力です。滅びゆく種がある一方で、こうして脈々と命をつないできた存在がいる──それこそが、地球の生命史が持つ最大の奇跡なのかもしれません。

したたかに生き抜く動物たち

カブトガニ

およそ4億5000万年前から、ほとんど同じ姿かたちをキープ。生息環境の変化に対する高い適応力を備えています。

シーラカンス

6500万年前に絶滅したと考えられていたものの、1938年に南アフリカで発見。深海でひっそりと暮らし続ける「生き残りの証人」です。

