渡辺美奈代、ZARA×DIOR×HERMESの上品なセットアップコーデ「大人かわいい、迎春」「素敵」「超お似合い」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が、6日までに自身のブログを更新。洗練された冬のニットセットアップコーデを公開し、その上品な着こなしに注目が集まっている。
【写真】「スタイル抜群で羨ましい」ファン絶賛、ZARA×高級ブランドコーデを着こなす渡辺美奈代
渡辺は「coordinate」と題して、グレーを基調としたニットのセットアップを着用し、柔らかな素材感と落ち着いた色合いで、大人の余裕を感じさせる全身コーディネートを披露した。
ニットセットアップにZARAのファー素材のアウターを羽織り、足元にもZARAのロングブーツを合わせることで、カジュアルさの中にもエレガントな雰囲気をプラスしている。さらに、高級ブランド「DIOR」の帽子と「HERMES」のバッグをさり気なく取り入れた上級者コーデに仕上げている。
このコーディネートに、ファンから「大人かわいい、迎春」「素敵」「超お似合い」「スタイル抜群で羨ましい」「とっても…お綺麗」などの声が寄せられていた。
