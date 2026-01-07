¥±¥ó¥³¥Ð¡¡°¦É²¤Î¶õ¹Á¤ÇÁø¶ø¤·¤¿ÃËÀ¤Ë¼Õºá¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÎÉÔÎÉ¤Î¿Í¡¢¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÈÄÁ»ö¡ÉÊó¹ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡Ê53¡Ë¤¬6Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ë¤±¤Ä¥Ã!!¡×¤Ë½Ð±é¡£°¦É²¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Õºá¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¥±¥ó¥³¥Ð¡£°¦É²¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¶õ¹Á¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇµÙ·ÆÃæ¡¢³°¤Ë¤¢¤ëµÊ±ì½ê¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢ÊÌ¤Î±Ä¶È¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡×¡¢¡Ö¤¤·¤¿¤«¤Î¡×¹âÌîÀµÀ®¡¢¡Ö»ÍÀéÆ¬¿È¡×¸åÆ£Âó¼Â¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤é¤È»¨ÃÌ¤ò¸ò¤ï¤·µÊ±ì½ê¤ò½Ð¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥Ñ¡¼¡×¡Ö¥¸¥°¥¶¥°¥¸¥®¡¼¡×¤Î»Ñ¤â¸«¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¼ã¼ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½¸¤Þ¤Ã¤¿¡¢Âç¿Í¿ô¤Î±Ä¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ä¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤¢¤ë¤Í¤ó¤Ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¤½¤·¤Æ¥È¥¤¥ì¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤ÈÃËÀ¤¬¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¡¢¡Ê¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¤Î¡ËDEN¤ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¥±¥ó¥³¥Ð¤¬¡Ö¤ªÈè¤ì¡Á¡×¤ÈÇØÃæ¤ò·Ú¤¯Ã¡¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö²¿¤¬¤À¤è¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö²¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤ªÁ°±Ä¶È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤í¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¡Ö¥¢¥ì¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¹õ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃå¤¿¡¢¶âÈ±¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î°¤½¤¦¤Ê¥ä¥Ä¤ä¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¸åÇÚ·Ý¿Í¤Î½¸ÃÄ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼«¿È¤¬´ª°ã¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö²¿¤¬¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÆ°ÍÉ¡£»×¤ï¤º¡ÖÌë¤ä¤í¡¢¤À¤«¤é¡È¤ªÈè¤ì¡É¤ä¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢Ê¬¤«¤é¤óÊ¬¤«¤é¤óÊ¬¤«¤é¤ó¡£¸þ¤³¤¦¤Ë¤·¤¿¤é¡È²¿¤ä¤½¤ì¡É¤ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤½¤Î¡¢¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ²¶¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤«¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡×¤È¿´¶¤òÀâÌÀ¡£¡ÖDEN¤ä¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¥ä¥Ä¤¬¡¢µÞ¤Ë¤¿¤À¤Î¥ä¥«¥é¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤â¤¦¡¢¤¢¤Î»þ¤ÎÉÔÎÉ¤Î¿Í¡¢¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¡Ö²¶¤â¤Á¤ã¤ó¤È¼Õ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ç¾¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡ÈÌë¤ä¤«¤é¤ªÈè¤ì¤ä¤í¡É¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ã¤È½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£