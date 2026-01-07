７日に放送されたＴＢＳ系「ラヴィット！」では、昨年放送された同局「ＳＡＳＵＫＥ」に出場するも、全カットされた芸人の映像が公開された。

この日の「ラヴィット！」に出演したさや香は、年末年始の過ごし方を聞かれ、石井が「念願の小さい頃から運動神経、自信があったので、夢だったＳＡＳＵＫＥに出させていただきました」と報告。去年の「ＳＡＳＵＫＥ」は、「２夜連続の大型放送、８時間」だったが、石井は「おそらく芸能人枠で初めての全カット」だったと報告した。

なぜ全カットになってしまったのか？石井も「知りたい」「ダイジェストでもないです。１秒も（映っていない）」と訴え。「割と頑張った。ちょっとはいった」といい、番組ではＳＡＳＵＫＥ側から石井の映像を拝借し、石井の勇姿を放送することに。

膝をついてダンスを見せた石井は、最初のシーソーも、そこからの飛び移りも成功。実況も「やっと呼んでくれたなと気合入っております！」などノリノリだ。

石井は第３関門のスクリューへの飛び移りで失敗し、頭から豪快に落下。「なんでカットするん？」「ダイナミックな落ち方なのに」など不満げだが、１００人の挑戦者でオンエアされたのは８１人だけだったと知り、「１９分の１？」とさらにがく然としていた。