大人になってからいじめっ子と再会した人も。今回は、そんないじめっ子に復讐した人のエピソードをご紹介します。

いじめられる側の気持ちは…

「塾講師をしていた頃のこと。中学時代のいじめっ子の娘が、私の働く塾に生徒として入ってきたんです。しかも、私がその娘を担当することになって……。

いじめっ子は私に気づいたけれど、娘の前では『先生とお母さん、中学のときのクラスメイトだったの』と、終始ニコニコしていました。だけど、子どもが席を外した途端、『うちの子の成績が上がらなかったらクレーム入れて辞めさせてやるから』なんて言ってきました……。卒業してやっと解放されたと思ったのに、まさかこんなところで再会するなんて……。

いじめっ子の娘はそんなことも知らず、私に懐いてきました。勉強以外の相談もしてくるようになって、ある日、友人とのトラブルでいじめられていると私に話してきました。

『お母さんに相談しても、やり返せばいいとか、あんたのせいじゃないの？ って言われるだけ』『何でそんな言い方しかできないのかな』と話すいじめっ子の娘に、私は『お母さんにいじめられる側の気持ちはわからないよ』『あの人はいじめっ子だから』と、今までされてきたことを暴露。娘は相当ショックを受けていました。

その結果、激怒したいじめっ子にクレームを入れられ、私は塾を辞めることになりました。だけど、後悔はしていません。娘には『人をいじめてきた親の言うことなんて、聞かなくていいよ』とアドバイスをしておきました。親として信頼を失ったいじめっ子の親子関係は修復不可能だろうし、ざまーみろと思っています」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ いじめに悩んでいる状況で、自分の親がいじめっ子だったと知ったらショックですよね……。いじめっ子の娘さんが強く生きていけることを願います……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。