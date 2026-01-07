GL½éÀï¥·¥ê¥¢¤È¤Î°ø±ï¤Ë°ÕÍßÇ³¤ä¤¹¡ÄU23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥óÌ³¤á¤ë»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)¡Ö¤Þ¤À·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¤ä¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤òÎ¨¤¤¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ëU-21ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö7Æü¸á¸å8»þÈ¾¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤ÇU-23¥·¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£º£Âç²ñ¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëDF»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ÇÁ´°÷¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î·ëÂ«¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡Ìó1Ç¯±Û¤·¤ÎºÆÀï¤È¤Ê¤ë¡£½éÀï¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¥·¥ê¥¢¤Ï¡¢Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ç»Ô¸¶¤é¤¬ºòÇ¯2·î¤ÎU20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤ÇÂÐÀï¤·¤¿Áê¼ê¡£2ÅÙ¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¤â¡¢MFÂç´ØÍ§æÆ¤ÈFW¹â²¬Îâñ¥¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç2-2¤È¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£º£²óÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï2ºÐÇ¯¾å¤ÎU-23¥·¥ê¥¢¤À¤¬¡¢U-20¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤ë¡£AÂåÉ½¤ò·Ð¤Æ¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡×¡£¤½¤¦·Ù²ü¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤»Ô¸¶¤ÏºÆÀï¤Ëµ¤¤òÅÇ¤¯¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸þ¤³¤¦¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£¤Þ¤À·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¤ä¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢½éÀï¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºò½©¤Ë¥Á¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¤ÇÇÔÂà¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±äÄ¹Àï½ªÈ×¤Ë¸¥¾å¤·¤¿PK¤ÇÂç²ñ½é¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢¤½¤Î1¼ºÅÀ¤Ëµã¤¤¤¿¡£»Ô¸¶¤ÏÂç´ä¹ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÇºÆ¤Ó¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÄºÅÀ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ì(U-20WÇÕ)¤¬¤É¤¦¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡£¥Ù¥¹¥È16¤ÎÊÉ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢16¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£ÂåÉ½³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂå¤Ç¼è¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡U-20WÇÕ¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Î¥Á¥ê¹ñÌ±¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡ÖÈëÌ©¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
