“ロス世代”屈指のドリブラー横山夢樹(C大阪)、真価測るU23アジア杯の舞台へ「アジアで自分の特長を発揮できなければ…」
自らの武器でアジアを席巻する。“ロス五輪世代”U-21日本代表のFW横山夢樹(C大阪)は、AFC U23アジアカップに意欲。「まずは自分のドリブルという特長をどれだけ発揮できるか。それにプラスして結果が結びついて、ゴールやアシスト、この2つがつけばいい」と力を込めた。
U-21日本代表はU23アジア杯に向けて昨年末から始動。オフ明けの選手たちもいるなかで2部練などで強度を上げてきた。横山は年末のIBARAKI Next Generation Cup2025でも切れ味抜群のドリブルでアシストを記録するなど、コンディションは上々。「試合を重ねるごとに自分の特長であるドリブルのキレはどんどん上がってきている。そういった部分で本当にいい練習ができている」と胸を張った。
U23アジア杯の開催地サウジアラビアは30度近い猛暑。横山も「日本とは全然環境が違うので、来て2、3日は苦労した」と本音。それでも「ちょっとは慣れてきた。それを言い訳にはしたくないので」。グループリーグ初戦と第2節は午後2時半と気温が厳しい時間帯ではあるが、その条件も飲み込んでいた。
U-21日本代表の初戦の相手は、U-23シリア代表。この年代の2歳差は小さくない差となり得るが、横山は逆に燃える。「上の年代でA代表を経験している相手に対して自分の特長が発揮できれば、これからの試合にもすごく自信を持てる。すんなりと新シーズンをセレッソ大阪で迎えられると思うので、大事な試合になる」。新天地となるセレッソ大阪で好スタートを切るべく、新年の初戦に臨むつもりだ。
昨秋にはチリでU-20ワールドカップを戦った。横山は先発1試合を含む全4試合に出場。グループリーグ第2節、開催国チリとの完全アウェー戦では鋭い右足ミドルを沈め、詰めかけた2万人のチリサポーターを黙らせた。
「初めてW杯に出させていただいて、世界を相手にしてもドリブルは通用した。でも1ゴールしかできなかったので、その数字をもっと伸ばす意味でも今大会はすごく大事になる」
世界から再びアジアの舞台へ。改めて自らの真価を証明をしなければいけない。「自分が海外で成功したいのであれば、アジアで自分の特長を発揮できなければまだ早いということになる」。実力を測る場として、躍動を誓っていた。
“ロス五輪世代”は、この年末年始だけでも齋藤俊輔(水戸)や高橋仁胡(C大阪)が海外挑戦へ。横山も海外への意思をのぞかせつつ、いまのキャリアスピードを冷静に捉える。「J3からJ2、J2からJ1と、うまく1年ごとにステップアップはできている。しっかり力をつけてから、海外でのその年に爆発的にできるように準備したい」と先の道のりを見据えていた。
帝京高からFC今治までともにしてきたDF梅木怜とは、C大阪移籍で離れることに。横山は長年を過ごした戦友の行く末を見守る。「怜もステップアップしていくと確信している。それも時間の問題だと思う」。その力を信じながら、日の丸ではともに戦い続ける。「この先A代表まで一緒にプレーできたら、自分としてはそれが一番うれしい」と願いを込めていた。
(取材・文 石川祐介)
U-21日本代表はU23アジア杯に向けて昨年末から始動。オフ明けの選手たちもいるなかで2部練などで強度を上げてきた。横山は年末のIBARAKI Next Generation Cup2025でも切れ味抜群のドリブルでアシストを記録するなど、コンディションは上々。「試合を重ねるごとに自分の特長であるドリブルのキレはどんどん上がってきている。そういった部分で本当にいい練習ができている」と胸を張った。
U-21日本代表の初戦の相手は、U-23シリア代表。この年代の2歳差は小さくない差となり得るが、横山は逆に燃える。「上の年代でA代表を経験している相手に対して自分の特長が発揮できれば、これからの試合にもすごく自信を持てる。すんなりと新シーズンをセレッソ大阪で迎えられると思うので、大事な試合になる」。新天地となるセレッソ大阪で好スタートを切るべく、新年の初戦に臨むつもりだ。
昨秋にはチリでU-20ワールドカップを戦った。横山は先発1試合を含む全4試合に出場。グループリーグ第2節、開催国チリとの完全アウェー戦では鋭い右足ミドルを沈め、詰めかけた2万人のチリサポーターを黙らせた。
「初めてW杯に出させていただいて、世界を相手にしてもドリブルは通用した。でも1ゴールしかできなかったので、その数字をもっと伸ばす意味でも今大会はすごく大事になる」
世界から再びアジアの舞台へ。改めて自らの真価を証明をしなければいけない。「自分が海外で成功したいのであれば、アジアで自分の特長を発揮できなければまだ早いということになる」。実力を測る場として、躍動を誓っていた。
“ロス五輪世代”は、この年末年始だけでも齋藤俊輔(水戸)や高橋仁胡(C大阪)が海外挑戦へ。横山も海外への意思をのぞかせつつ、いまのキャリアスピードを冷静に捉える。「J3からJ2、J2からJ1と、うまく1年ごとにステップアップはできている。しっかり力をつけてから、海外でのその年に爆発的にできるように準備したい」と先の道のりを見据えていた。
帝京高からFC今治までともにしてきたDF梅木怜とは、C大阪移籍で離れることに。横山は長年を過ごした戦友の行く末を見守る。「怜もステップアップしていくと確信している。それも時間の問題だと思う」。その力を信じながら、日の丸ではともに戦い続ける。「この先A代表まで一緒にプレーできたら、自分としてはそれが一番うれしい」と願いを込めていた。
(取材・文 石川祐介)