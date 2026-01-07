【京王Jr.ウインターカップ】四日市メリノール学院中がSpriteの猛追かわし決勝へ…庄司希望が攻防両面で躍動

1月7日、京王アリーナTOKYOにて行われている「京王 Jr.ウインターカップ 2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」が大会4日目を迎えた。女子準決勝では四日市メリノール学院中学校（三重県）がSprite（埼玉県）を58－50で破り、決勝進出を果たした。

試合が始まると、四日市メリノールは佐藤悠花が好調なオフェンスでチームを勢いづけ、21－16の5点リードで最初のクォーターを終了。続く第2クォーターでは高橋実来、庄司希望が要所で3ポイントシュートを炸裂すると、ベンチ出場の板橋瑠真愛も“3点プレー”を完遂し、38－23とさらにリードを広げて試合を折り返した。

後半ではメリノールが得点ペースを落とし、第4クォーターでは1ケタ点差まで詰め寄られるなか、フリースローでオフェンスをつないでいく。残り2分から連続3ポイントを成功させたSpriteの猛追に苦しむも、庄司や安井穂香がボーナスのフリースローを確実に沈めていき、最終スコア58－50でメリノールが勝利を飾った。

決勝への切符をつかんだメリノールは、佐藤がゲームハイ15得点を挙げ、庄司は14得点4リバウンド2スティール2ブロック、高橋が9得点6リバウンドをマーク。一方、後半で追い上げを見せたSpriteは安藤優愛が14得点6リバウンド、大竹琉夏が13得点7リバウンドでチームをけん引した。

■試合結果



四日市メリノール学院中学校 58－50 Sprite



メリノール｜21｜17｜9｜11｜＝58



Sprite｜16｜7｜13｜14｜＝50