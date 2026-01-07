＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」５位にメタプラ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」５位にメタプラ

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日午前１１時現在で、メタプラネット<3350.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



この日の東京株式市場でメタプラは朝高後に値を消す展開。同社は昨年１２月３０日大納会の取引終了後、ビットコイン・インカム事業の２５年１２月期通期の売上高見通しについて、前回予想の６３億円から８５億８１００万円に上方修正すると発表した。ビットコインデリバティブに係る受取オプション料、実現損益、並びに当該ポジションに係る期末時点での評価損益を反映した。



これが好感され、同社株は年明けの５日大発会から急伸。きょう７日も朝方高く始まったものの、短期急騰の反動もあり買い一巡後は売り圧力が強まった。ただ、引き続き投資家の物色意欲は高いようで、足もと買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS