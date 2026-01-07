Ｔ－ＢＡＳＥが続伸、１２月既存店売上高は１４カ月連続前年上回る Ｔ－ＢＡＳＥが続伸、１２月既存店売上高は１４カ月連続前年上回る

ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ<3415.T>が続伸している。６日の取引終了後に発表した２５年１２月度の月次売上速報で、国内と海外の実店舗・ＥＣを合わせた既存店売上高が前年同月比１１．０％増となり、１４カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。



国内の「ＣＯＮＺ」「ＴＨＥ ＴＯＫＹＯ」「ＣＩＴＹ ＴＯＫＹＯ」が大幅に売り上げを伸ばしたことが牽引。中国政府による訪日自粛呼び掛けで中国インバウンド売り上げは減少したものの、中国事業では上海地域における業績が好調で日中関係悪化による影響は特に見受けられなかったという。また、香港事業の出店強化の一環として、新たに「ＴＨＥ ＴＯＫＹＯ」初の海外店舗となる「ＴＨＥ ＴＯＫＹＯ香港店」をオープンし、好調なスタートを切ったとしている。なお、全社売上高は同１８．６％増だった。



