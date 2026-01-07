・住友鉱が連日の最高値更新、金や銅価格の上昇で買い意欲強まる

・ネクスウェアがＳ高、地下構造物のドローン点検を見据え現場導入に向けたプロジェクトを開始

・ＡＣＳＬやテラドローンがＳ高カイ気配、国内ドローン８万台生産体制整備の方針報道が刺激

・古河機金がマド開け急伸で昨年来高値更新、レアアース採鉱の関連最右翼として頭角現す

・ミズノが大幅５日続伸、カンボジアに同国初の子会社設立

・キオクシアが大幅高で３連騰、ＣＥＳ開催でメモリー需要拡大意識し米サンディスク２７％高と急伸

・高島屋が大幅高で６連騰、株主還元強化へＣＢの買入・消却を発表

・稀元素が急騰演じる、中国のレアアース輸出規制で再脚光浴び踏み上げ相場の気配

・中北製がカイ気配スタートで急上昇、６～１１月期営業利益は計画から大幅上振れ

・三菱重は利益確定売り浴びるも底堅さ発揮、有事リスク意識し米防衛関連株高も追い風



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS