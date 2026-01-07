７日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は反発した。日銀の定例の国債買い入れオペが予定されており、需給面で円債相場をサポートする要因となった。一方、超長期債は売りが優勢となり、先物の上値を圧迫した。



日銀は４本の国債買い入れオペを通知した。対象は「残存期間１年以下」と「同１年超３年以下」、「同３年超５年以下」、「同１０年超２５年以下」で、オファー額は予定通りとなった。



６日のニューヨーク市場で米長期金利は４．１７％と小幅に上昇（債券価格は下落）した。週内に公表される経済指標への関心が向かうなか、この日は手掛かり材料が乏しく方向感を欠いた。



先物３月限は前営業日比１３銭高の１３２円１３銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は２．１２０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS