　アビスパ福岡は6日、2026シーズンの選手背番号を発表した。

　移籍加入組ではMF奥野耕平(←湘南)が8番、DF辻岡佑真(←いわき←北九州)が15番、DF岡哲平(←FC東京/期限付き移籍)が16番、DF山脇樺織(←北九州)が33番、GKオビ・パウエル・オビンナ(←神戸)が99番を着ける。

　また、新加入組ではFW佐藤颯之介(←宮崎産業経営大)が18番、MF福島和毅(←神村学園高)が46番を着けることとなった。

■選手背番号

2 DF湯澤聖人

3 DF奈良竜樹

5 DF上島拓巳

6 MF重見柾斗

7 FW碓井聖生

8 MF奥野耕平(←湘南)

9 FWシャハブ・ザヘディ

10 FW城後寿

11 MF見木友哉

13 FWナッシム・ベン・カリファ

14 MF名古新太郎

15 DF辻岡佑真(←いわき←北九州)

16 DF岡哲平(←FC東京/期限付き移籍)

17 MF秋野央樹

18 FW佐藤颯之介(←宮崎産業経営大)

19 DFキム・ムンヒョン

22 FW藤本一輝

24 GK小畑裕馬

25 MF北島祐二

28 FW鶴野怜樹(←愛媛/期限付き移籍から復帰)

29 DF前嶋洋太

32 FWサニブラウン・アブデルハナン

33 DF山脇樺織(←北九州)

37 DF田代雅也

40 DF池田樹雷人

46 MF福島和毅(←神村学園高)

47 DF橋本悠

49 FW前田一翔(←富山/期限付き移籍から復帰)

51 GK菅沼一晃

52 MF武本匠平

53 FW前田陽輝

88 MF松岡大起

99 GKオビ・パウエル・オビンナ(←神戸)