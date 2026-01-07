福岡の26シーズン選手背番号が決定!! 神村学園高から新加入のMF福島和毅は46番
アビスパ福岡は6日、2026シーズンの選手背番号を発表した。
移籍加入組ではMF奥野耕平(←湘南)が8番、DF辻岡佑真(←いわき←北九州)が15番、DF岡哲平(←FC東京/期限付き移籍)が16番、DF山脇樺織(←北九州)が33番、GKオビ・パウエル・オビンナ(←神戸)が99番を着ける。
また、新加入組ではFW佐藤颯之介(←宮崎産業経営大)が18番、MF福島和毅(←神村学園高)が46番を着けることとなった。
■選手背番号
2 DF湯澤聖人
3 DF奈良竜樹
5 DF上島拓巳
6 MF重見柾斗
7 FW碓井聖生
8 MF奥野耕平(←湘南)
9 FWシャハブ・ザヘディ
10 FW城後寿
11 MF見木友哉
13 FWナッシム・ベン・カリファ
14 MF名古新太郎
15 DF辻岡佑真(←いわき←北九州)
16 DF岡哲平(←FC東京/期限付き移籍)
17 MF秋野央樹
18 FW佐藤颯之介(←宮崎産業経営大)
19 DFキム・ムンヒョン
22 FW藤本一輝
24 GK小畑裕馬
25 MF北島祐二
28 FW鶴野怜樹(←愛媛/期限付き移籍から復帰)
29 DF前嶋洋太
32 FWサニブラウン・アブデルハナン
33 DF山脇樺織(←北九州)
37 DF田代雅也
40 DF池田樹雷人
46 MF福島和毅(←神村学園高)
47 DF橋本悠
49 FW前田一翔(←富山/期限付き移籍から復帰)
51 GK菅沼一晃
52 MF武本匠平
53 FW前田陽輝
88 MF松岡大起
99 GKオビ・パウエル・オビンナ(←神戸)
