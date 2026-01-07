大宮U18の17歳MFエドワード真秀&16歳DF熊田佳斗がプロ契約締結!!
RB大宮アルディージャは7日、U18に所属するMFエドワード真秀(17)、DF熊田佳斗(16)とプロ契約を締結したことを発表した。
以下、クラブ発表のプロフィール
●MFエドワード真秀
(えどわーど・ましゅう)
■生年月日
2008年7月21日
■出身地
埼玉県
■身長/体重
181cm/74kg
■経歴
NEOS FC-大宮U15-大宮U18
■コメント
「このたび、RB大宮アルディージャとプロ契約を結ばせていただくことになりました、エドワード真秀です。ここまで育ててくれた両親をはじめ、小学生のときにサッカーの楽しさを教えてくれたNEOS FCのコーチ、小学生の自分に声をかけてくれたスカウトの橋本さん、そしてここまで導いてくださったアルディージャの監督、コーチ、スタッフ、チームメートに感謝します。歴史あるこのクラブで、プロとしての第一歩を踏み出せることを誇りに思います。覚悟と信念を持ち続けより早く成長し、NACK5スタジアム大宮で躍動したプレーを皆さんに見せることができるように、練習から全力で取り組みます。応援よろしくお願いします。」
●DF熊田佳斗
(くまだ・よしと)
■生年月日
2009年9月5日
■出身地
埼玉県
■身長/体重
185cm/80kg
■経歴
グランデFC - FC Gois-大宮U12-大宮U15-大宮U18
■コメント
「このたび、プロ契約を結ばせていただくことになりました、熊田佳斗です。小学2年生からお世話になっているクラブで、プロのキャリアを始められることをうれしく思います。これまで支えてくれた家族、苦しいときや結果が出ないときもそばで支えてくれた監督、コーチ、そして共に成長してきたチームメートには、感謝の気持ちでいっぱいです。プロという次のステージでの挑戦となりますが、謙虚な気持ちを忘れずにひたむきに努力を続けていきます。ファン・サポーターの皆さんに応援してもらえるような選手になり、1日でも早くNACK5スタジアム大宮のピッチに立って、チームの勝利のために全力でプレーします。応援よろしくお願いします。」
