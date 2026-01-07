町田が4選手との契約更新&2選手の復帰を発表
FC町田ゼルビアは7日、DF昌子源、DF望月ヘンリー海輝、MF仙頭啓矢、DF中山雄太の4選手との契約更新を発表した。
昨季のJ1リーグで昌子は38試合3得点、望月は32試合1得点、仙頭は26試合1得点、中山は32試合1得点を記録していた。
また、ヴィッセル神戸に期限付き移籍していたFWエリキ、栃木シティに期限付き移籍していたMFバスケス・バイロンの復帰も発表。両選手はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
●FWエリキ
「町田に帰ってこられて嬉しく思います。今日新たなシーズンのスタートで、町田は去年天皇杯を優勝できて、これからは自分もチームのプラスとなり、また一緒に大きくなってより多くのタイトルを掴みにいきたいと思います。よろしくお願いします!」
●MFバスケス・バイロン
「この度リリースあった通り、FC町田ゼルビアに復帰することになりました。皆さんただいまです。去年はメンバーに入る試合はあったものの、出場できず、本当に悔しい思いをしました。でもやっぱり町田で試合に出て結果を残し、チームに貢献したいという一心で帰ってきました。まず、このハーフシーズンは僕にとって町田でのラストチャンスだと思っています。栃木で自身を町田でも活かせるように普段の練習に励んできたので、みんなに認めて貰えるように頑張っていきます。皆さん応援よろしくお願いいたします。」
