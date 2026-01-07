鳥取が26シーズン新体制&選手背番号を発表!! 日本体育大から新加入のFW篠田大輝が9番
ガイナーレ鳥取は6日、2026シーズンの新体制および選手背番号が決定したことを発表した。
鳥取は昨季J3リーグ戦15勝6分け17敗の勝ち点51で11位。今季は林健太郎監督体制3シーズン目となる。
以下、新体制&選手背番号
■スタッフ
▽監督
林健太郎
▽ヘッドコーチ
丹羽大地
▽GKコーチ
東徹也
▽分析兼コーチ
倉田翔真
▽フィジカルコーチ
宇治村信明
▽チーフトレーナー
大谷圭
▽トレーナー
廣森嵩翔
▽主務
宇賀田侑
▽副務
三木 颯真
■選手
1 GK寺沢優太
2 MF藤田一途
3 DFヴァンイヤーデン・ショーン
4 DF二階堂正哉
6 DF温井駿斗
7 MF小澤秀充
8 MF東條敦輝
9 FW篠田大輝(←日本体育大)
10 FW三木直土
13 MF清水祐輔
14 MF河村匠
15 MF木内達也(←エリース豊島)
16 MF田制裕作(←東洋大)
17 DF松本太一
18 DF荒井涼(←東洋大)
22 FW吉田伊吹
23 FWダッジィ
24 FW星景虎(←東海大)
27 MF本保奏希(←早稲田大)
28 MF金世明
32 MF高柳郁弥(←大宮/期限付き移籍)
35 FW長谷川夢叶(←鳥取U-18)
39 MF香取潤(←広島大)
42 MF金浦真樹
47 GK桃井玲
55 DF大嶋春樹
66 DFムン・ミン(←カトリック大学校)
72 FWチャ・ウォンジュン(←カトリック大学校)
77 DF橋本清太郎(←専修大)
88 GKバーンズ・アントン(←町田←熊本/期限付き移籍)
