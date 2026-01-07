　ガイナーレ鳥取は6日、2026シーズンの新体制および選手背番号が決定したことを発表した。

　鳥取は昨季J3リーグ戦15勝6分け17敗の勝ち点51で11位。今季は林健太郎監督体制3シーズン目となる。

以下、新体制&選手背番号

■スタッフ

▽監督

林健太郎

▽ヘッドコーチ

丹羽大地

▽GKコーチ

東徹也

▽分析兼コーチ

倉田翔真

▽フィジカルコーチ

宇治村信明

▽チーフトレーナー

大谷圭

▽トレーナー

廣森嵩翔

▽主務

宇賀田侑

▽副務

三木 颯真

■選手

1 GK寺沢優太

2 MF藤田一途

3 DFヴァンイヤーデン・ショーン

4 DF二階堂正哉

6 DF温井駿斗

7 MF小澤秀充

8 MF東條敦輝

9 FW篠田大輝(←日本体育大)

10 FW三木直土

13 MF清水祐輔

14 MF河村匠

15 MF木内達也(←エリース豊島)

16 MF田制裕作(←東洋大)

17 DF松本太一

18 DF荒井涼(←東洋大)

22 FW吉田伊吹

23 FWダッジィ

24 FW星景虎(←東海大)

27 MF本保奏希(←早稲田大)

28 MF金世明

32 MF高柳郁弥(←大宮/期限付き移籍)

35 FW長谷川夢叶(←鳥取U-18)

39 MF香取潤(←広島大)

42 MF金浦真樹

47 GK桃井玲

55 DF大嶋春樹

66 DFムン・ミン(←カトリック大学校)

72 FWチャ・ウォンジュン(←カトリック大学校)

77 DF橋本清太郎(←専修大)

88 GKバーンズ・アントン(←町田←熊本/期限付き移籍)