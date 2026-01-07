¤»¤¤¤í¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¡õ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌ£¤·¤ß¤ª¤«¤º¤¬´°À®¡ª¡Ö¤È¤êÆù¤È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¤¸¤ç¤¦¤æ¾ø¤·¡×
¤»¤¤¤í¤Ç¾ø¤»¤Ð¡¢¤È¤êÆù¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤·¤Ã¤È¤ê¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¤Ë¡£´Å¿É¤¤Ì£¤¬¤¸¤ó¤ï¤êÀ÷¤ß¹þ¤ß¤´ÈÓ¤â¿Ê¤à°ìÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ºàÎÁ¤ò¤â¤ß¹þ¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë¾ø¤¹¤À¤±¤À¤«¤é¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â¼ê´Ö¤¤¤é¤º¡£²ÈÂ²¤¬´î¤Ö¤Û¤Ã¤³¤êÏÂ¤ª¤«¤º¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
º£°æÎ¼¤µ¤ó¡¡
¢£´ðËÜ¤Î¾ø¤·Êý
1¡¥¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹
Æé¤Î¿¼¤µ¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Åò¤òÊ¨¤«¤¹¡£¤»¤¤¤í¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¤ÎÄì¤¬¤³¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢·Ú¤¯Á´ÂÎ¤ò¤Ì¤é¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
2¡¥¿©ºà¤òµÍ¤á¤ë
¿©ºà¤¬¤»¤¤¤í¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÉý¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÀÚ¤ê¡¢¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤«¤é¹¤²¤ÆÉß¤¯¡£¿©ºà¤òµÍ¤á¡¢¤Ï¤ß½Ð¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤»¤¤¤í¤ËÀÞ¤ê¹þ¤à¡£ÎÁÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¤è¤ê¤Ò¤È²ó¤ê¾®¤µ¤ÊÂÑÇ®¤Î´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡£
3¡¥¾ø¤¹
Åò¤¬Ê¨Æ¤·¤¿¤é¤»¤¤¤í¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¤Î¤»¡¢¶¯²Ð¤Ç¥ì¥·¥Ô¤É¤ª¤ê¤Î»þ´Ö¾ø¤¹¡£ÀìÍÑ¤ÎÆé¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼ê»ý¤Á¤ÎÆé¤Ë¡Ö¾ø¤·ÈÄ¡×¤ò¤Î¤»¡¢¤»¤¤¤í¤ò½Å¤Í¤Æ»È¤¦¡£
¾ø¤·ÈÄ¤Ï¤»¤¤¤í¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇã¤ª¤¦¡ª
¢¨»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤³¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤í¤Ï¡¢Ä¾·ÂÌó24cm(Æâ·ÂÌó21cm)¤Ç¤¹¡£Âç¤¤µ¤¬Â¿¾¯°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ø¤¹»þ´Ö¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤È¤êÆù¤È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¤¸¤ç¤¦¤æ¾ø¤·
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¤Ç¡¢¤È¤êÆù¤ÏÌ£¤·¤ß¡£¤·¤ç¤¦¤¬É÷Ì£¤Ç¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à¡ª
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¤È¤ê¤â¤âÆù¡Ä1Ëç¡ÊÌó300g¡Ë
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡Ä1ËÜ¡ÊÌó200g¡Ë
¢£A
¡¡¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä1¤«¤±Ê¬
¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¡ÊÒ·ªÊ´¡¢¼ò¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¡º½Åü¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÏÈé¤Ä¤¤Î¤Þ¤Þ¾®¤µ¤á¤Î°ì¸ýÂç¤ÎÍðÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¿å¤Ë¤µ¤Ã¤È¤µ¤é¤·¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ë¡£
2¡¥¤È¤êÆù¤Ï¾®¤µ¤á¤Î°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¤ß¹þ¤ß¡¢1¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
3¡¥¡Ö´ðËÜ¤Î¾ø¤·Êý¡×¤ò»²¾È¤·¡¢¤»¤¤¤í¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÉß¤¡¢2¤ò¹¤²¤ÆÆþ¤ì¡¢¶¯²Ð¤ÇÌó10Ê¬¾ø¤¹¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬423kcal¡¿±öÊ¬2.3g¡Ë
¤Õ¤Ã¤¯¤é¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤È¤êÆù¤È¡¢¿¼¤¤´Å¤ß¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ï¡¢´Å¿É¤À¤ì¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡ª¿©Âî¤Ë¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë²¹¤«¤µ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤»¤¤¤í¤Ï¡¢ËèÆüÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿º£°æ Î¼¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃæÂ¼¹°»Ò¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÏÊÕ¤æ¤
Ê¸¡áÈ«»³ËãÈþ