¤»¤¤¤í¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¡õ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌ£¤·¤ß¤ª¤«¤º¤¬´°À®¡ª¡Ö¤È¤êÆù¤È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¤¸¤ç¤¦¤æ¾ø¤·¡×


¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤»¤¤¤í¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¡ª¥×¥íÄ¾ÅÁ¡Ö¤»¤¤¤í¤Ç¤ª¤«¤º¾ø¤·¡×¥Ð¥ê¥¨7ÉÊ

¤»¤¤¤í¤Ç¾ø¤»¤Ð¡¢¤È¤êÆù¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤·¤Ã¤È¤ê¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¤Ë¡£´Å¿É¤¤Ì£¤¬¤¸¤ó¤ï¤êÀ÷¤ß¹þ¤ß¤´ÈÓ¤â¿Ê¤à°ìÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ºàÎÁ¤ò¤â¤ß¹þ¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë¾ø¤¹¤À¤±¤À¤«¤é¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â¼ê´Ö¤¤¤é¤º¡£²ÈÂ²¤¬´î¤Ö¤Û¤Ã¤³¤êÏÂ¤ª¤«¤º¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£

¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï

º£°æÎ¼¤µ¤ó¡¡

ÎÁÍý²È¡£Ãæ²ÚÎÁÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ê·Ú¤Ç¤·¤ã¤ì¤¿²ÈÄíÎÁÍý¤ÇÂç¿Íµ¤¡£Ä¾·ÂÌó30cm¤Î¤»¤¤¤í¤ò°¦ÍÑ¤·¡¢²ÈÂ²3¿ÍÊ¬¤Î¤ª¤«¤º¤òºî¤ë¤Î¤Ë³èÍÑÃæ¡£



¢£´ðËÜ¤Î¾ø¤·Êý

1¡¥¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹

Æé¤Î¿¼¤µ¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Åò¤òÊ¨¤«¤¹¡£¤»¤¤¤í¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¤ÎÄì¤¬¤³¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢·Ú¤¯Á´ÂÎ¤ò¤Ì¤é¤·¤Æ¤ª¤¯¡£

2¡¥¿©ºà¤òµÍ¤á¤ë

¿©ºà¤¬¤»¤¤¤í¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÉý¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÀÚ¤ê¡¢¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤«¤é¹­¤²¤ÆÉß¤¯¡£¿©ºà¤òµÍ¤á¡¢¤Ï¤ß½Ð¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤»¤¤¤í¤ËÀÞ¤ê¹þ¤à¡£ÎÁÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¤è¤ê¤Ò¤È²ó¤ê¾®¤µ¤ÊÂÑÇ®¤Î´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡£

3¡¥¾ø¤¹

Åò¤¬Ê¨Æ­¤·¤¿¤é¤»¤¤¤í¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¤Î¤»¡¢¶¯²Ð¤Ç¥ì¥·¥Ô¤É¤ª¤ê¤Î»þ´Ö¾ø¤¹¡£ÀìÍÑ¤ÎÆé¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼ê»ý¤Á¤ÎÆé¤Ë¡Ö¾ø¤·ÈÄ¡×¤ò¤Î¤»¡¢¤»¤¤¤í¤ò½Å¤Í¤Æ»È¤¦¡£

¾ø¤·ÈÄ¤Ï¤»¤¤¤í¤ÎÂç¤­¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇã¤ª¤¦¡ª

¢¨»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¤³¤³¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤í¤Ï¡¢Ä¾·ÂÌó24cm(Æâ·ÂÌó21cm)¤Ç¤¹¡£Âç¤­¤µ¤¬Â¿¾¯°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ø¤¹»þ´Ö¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¢£¤È¤êÆù¤È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¤¸¤ç¤¦¤æ¾ø¤·

¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¤Ç¡¢¤È¤êÆù¤ÏÌ£¤·¤ß¡£¤·¤ç¤¦¤¬É÷Ì£¤Ç¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à¡ª

¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û

¤È¤ê¤â¤âÆù¡Ä1Ëç¡ÊÌó300g¡Ë

¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡Ä1ËÜ¡ÊÌó200g¡Ë

¢£A

¡¡¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä1¤«¤±Ê¬

¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2

¡¡ÊÒ·ªÊ´¡¢¼ò¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1

¡¡º½Åü¡Ä¾®¤µ¤¸1

¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¥¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÏÈé¤Ä¤­¤Î¤Þ¤Þ¾®¤µ¤á¤Î°ì¸ýÂç¤ÎÍðÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¿å¤Ë¤µ¤Ã¤È¤µ¤é¤·¤Æ¿å¤±¤ò¤­¤ë¡£

2¡¥¤È¤êÆù¤Ï¾®¤µ¤á¤Î°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¤ß¹þ¤ß¡¢1¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£

3¡¥¡Ö´ðËÜ¤Î¾ø¤·Êý¡×¤ò»²¾È¤·¡¢¤»¤¤¤í¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÉß¤­¡¢2¤ò¹­¤²¤ÆÆþ¤ì¡¢¶¯²Ð¤ÇÌó10Ê¬¾ø¤¹¡£

¡Ê1¿ÍÊ¬423kcal¡¿±öÊ¬2.3g¡Ë

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

¤Õ¤Ã¤¯¤é¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤È¤êÆù¤È¡¢¿¼¤¤´Å¤ß¤¬°ú¤­½Ð¤µ¤ì¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ï¡¢´Å¿É¤À¤ì¤È¤ÎÁêÀ­¤âÈ´·²¡ª¿©Âî¤Ë¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë²¹¤«¤µ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤»¤¤¤í¤Ï¡¢ËèÆüÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£

¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿º£°æ Î¼¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃæÂ¼¹°»Ò¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÏÊÕ¤æ¤­

Ê¸¡áÈ«»³ËãÈþ