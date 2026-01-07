女子プロテニス選手の園田彩乃（30）が1月4日、Instagramを更新し、自身の近影を公開した。

園田は「午年ということで…」と書き出し、馬に乗ったことを報告。福岡への帰省中に訪れた牧場で、ヘルメットを着用し白く大きな馬にまたがる姿を披露した。

元競走馬だったというその馬について「めっちゃ大きかった！！」と驚きをつづりつつ、投稿では笑顔での記念撮影や馬に乗って歩く様子を写真と動画で公開している。最後は「地元に最高な場所があって、ハマりそう」とコメントし、投稿を締めくくった。

【画像】元競走馬にまたがる園田彩乃（画像は園田彩乃Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「おとなしい馬だなぁ」「美しい馬ですね」「ナイス騎乗」「白馬の姫」「何でも絵になります」「さすがアスリート」「ロイヤルファミリーの一員ですね」などコメントが寄せられた。

