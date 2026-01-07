SmallRig Japan株式会社は、ソニーのフルサイズミラーレスカメラ「α7 V」などに対応するカメラケージ各種を2025年12月30日（火）に発売した。

軽さを特徴とする「Rhinoceros」と、クイックリリース機構を備えた「HawkLock」の各ケージフォーマットに、ケージのみや各種ケージキットをラインアップ。それらに含まれないスタンダードなケージ、ベースプレート、L型プレートを用意している。2025年12月4日に発売を予告していた。

いずれも、アクセサリー装着用の1/4インチや3/8インチネジ穴、コールドシュー、QDソケットなどを備えている。

α7 Vは、撮像素子に有効約3,300万画素の部分積層型CMOSセンサー「Exmor RS」を採用するフルサイズミラーレスカメラ。画像処理エンジン「BIONZ XR2」に、先行する「α7R V」「α7C II」などが採用するAIイメージングプロセッサを一体化した。発売は2025年12月19日（金）。

Rhinoceros

カーボンファイバー素材を採用し、軽量かつ高耐久性を備えたケージ。グリップ部をカバーする湾曲したデザインが特徴。

基本ケージ（6029）

基本ケージキット（6030）

対応：α7 V、α7R V、α7 IV、α7R IV、α7S III 外形寸法：149.9×71.2×107.9mm 重量：180±5g 価格：1万7,290円

ケージに加え、トップハンドルとケーブルクランプが同梱される。

アドバンスケージキット（6031）

対応：α7 V、α7R V、α7 IV、α7R IV、α7S III 外形寸法：161.4×149×180mm 重量：303±5g 価格：3万4,590円

「基本ケージキット」の内容に、サイドハンドルを追加したキット。

HawkLock

対応：α7 V、α7R V、α7 IV、α7R IV、α7S III 外形寸法：215.9×149×198mm 重量：468±5g 価格：4万8,390円

アクセサリーなどの着脱を素早く行えるクイックリリース機構（HawkLock）を採用したカメラケージ。

フルケージ（6024）

基本ケージキット（6027）

対応：α7 V、α7R V、α7 IV 外形寸法：145.7×64.2×112.3mm 重量：163±5g 価格：1万2,090円

ケージ、トップハンドル、NATOレール、ケーブルクランプで構成された基本キット。

アドバンスケージキット（6028）

対応：α7 V、α7R V、α7 IV 外形寸法：162×141.8×178.9mm 重量：379±5g 価格：2万2,490円

「基本ケージキット」に加え、サイドハンドルを追加したキット。

ハーフケージ（6023）

スタンダード

基本ケージキット（6025）

対応：α7 V、α7R V、α7 IV 外形寸法：100.2×52.5×112.3mm 重量:105.3±5g 価格:8,690円

ケージのほか、トップハンドルとケーブルクランプが同梱される。

アドバンスケージキット（6026）

対応：α7 V、α7R V、α7 IV 外形寸法：162×135×178.9mm 重量：305±5g 価格：1万7,290円

「基本ケージキット」に加え、サイドハンドルが同梱されている。

ベースプレート（6033）

対応：α7 V、α7R V、α7 IV 外形寸法：207.9×135×178.9mm 重量：455.5±5g 価格：2万4,190円

底部を保護するベースプレート。AirTagを収納できる隠しスペースを設けている。

L字型マウントプレート（6034）

対応：α7 V、α7R V、α7 IV、α7R IV、α7S III、α1 外形寸法：130.2×65.1×14.8mm 重量：97.5±5g 価格：7,790円

バッテリーふた内部にAirTag用スペースを備えたL型プレート。

対応：α7 V、α7R V、α7 IV、α7R IV、α7S III、α1 外形寸法：142×65.1×88.6mm 重量：136±5g 価格：9,490円